Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Актер Киану Ривз рассказал, сколько готовился к экшн-сценам в "Джоне Уике 4"

Мира Маркина

На то, чтобы подготовиться к экшн-сценам в четвертой части "Джона Уика", актер Киану Ривз потратил 12 недель. Об этом он рассказал в ролике о том, как создавлся боевик, для YouTube-канала студии Lionsgate.

Киану Ривз рассказал о подготовке к экшн-сценам в "Джоне Уике 4"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ривза, ему было сложно освоить нунчаки, а боевые сцены потребовали особых усилий. Актер отмечает, что в новом кино видны старание и сплоченность команды.

Труднее всего Киану Ривзу дался автомобильный трюк, в котором его персонаж на бешеной скорости объезжает Триумфальную арку в Париже. Актер вынужденно научился разворачиваться на 180 градусов, дрифтовать, перезаряжать винтовку, а также стрелять из двери автомобиля.

Четвертую часть "Джона Уика" официально покажут в России

Планируется, что фильм выйдет в мировой прокат 24 марта.

Ранее в Сети появился финальный трейлер "Джона Уика 4".

Фильмы,Джон Уик,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий