Киану Ривз рассказал о подготовке к экшн-сценам в "Джоне Уике 4"

На то, чтобы подготовиться к экшн-сценам в четвертой части "Джона Уика", актер Киану Ривз потратил 12 недель. Об этом он рассказал в ролике о том, как создавлся боевик, для YouTube-канала студии Lionsgate.

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По словам Ривза, ему было сложно освоить нунчаки, а боевые сцены потребовали особых усилий. Актер отмечает, что в новом кино видны старание и сплоченность команды.

Труднее всего Киану Ривзу дался автомобильный трюк, в котором его персонаж на бешеной скорости объезжает Триумфальную арку в Париже. Актер вынужденно научился разворачиваться на 180 градусов, дрифтовать, перезаряжать винтовку, а также стрелять из двери автомобиля.