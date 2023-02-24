HBO Max заказал у режиссера "Оно" многосерийный приквел фильма

Стриминговый сервис HBO Max разрабатывает приквел фильма ужасов "Оно", рассчитанный на несколько серий. Над ним работает команда, которая создала оригинальную ленту. Об этом сообщает THR.

Производством приквела занимаются Барбара Мускетти, Джейсон Фукс и Андрес Мускетти. Последний выступит режиссером нескольких эпизодов сериала, в то числе пилотного. Рабочее название проеткта — "Добро пожаловать в Дерри".

По словам Мускетти, команде "не терпится поделиться глубиной" романа Стивена Кинга "Оно". Действие сериала будет происходить в шестидесятые годы ХХ века, когда пробудился монстр Оно. В проекте расскажут о происхождении клоуна Пеннивайза и раскроют секреты города Дерри.