Приквел "Ведьмака" стал одним из худших сериалов Netflix

Приквел сериала "Ведьмак" может стать одним из худших сериалов в истории Netflix. Об этом свидетельствуют низкие оценки зрителей на Rotten Tomatoes.
Сериал "Ведьмак: Происхождение" получил всего 8% положительных отзывов от зрителей. Критики присудили шоу 38%. На данный момент сериал оценило больше 1700 обычных зрителей и 24 эксперта.
Комментаторы обратили внимание на скучный сюжет, плохие диалоги и спецэффекты низкого качества. Пользователи также низко оценили актерскую игру и заявили, что создатели шоу некомпетентны.
Недовольные зрители добавили, что приквел в разы уступает сериалу "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.
Ранее "Рамблер" рассказывал, кто заменит Генри Кавилла в "Ведьмаке".