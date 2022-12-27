Приквел "Ведьмака" стал одним из худших сериалов Netflix

Приквел сериала "Ведьмак" может стать одним из худших сериалов в истории Netflix. Об этом свидетельствуют низкие оценки зрителей на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала "Ведьмак: Происхождение" Кадр из сериала "Ведьмак: Происхождение"

Сериал "Ведьмак: Происхождение" получил всего 8% положительных отзывов от зрителей. Критики присудили шоу 38%. На данный момент сериал оценило больше 1700 обычных зрителей и 24 эксперта.

Комментаторы обратили внимание на скучный сюжет, плохие диалоги и спецэффекты низкого качества. Пользователи также низко оценили актерскую игру и заявили, что создатели шоу некомпетентны.