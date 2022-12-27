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46 минут назад

Приквел "Ведьмака" стал одним из худших сериалов в истории Netflix

Мира Маркина

Приквел сериала "Ведьмак" может стать одним из худших сериалов в истории Netflix. Об этом свидетельствуют низкие оценки зрителей на Rotten Tomatoes.

Приквел "Ведьмака" стал одним из худших сериалов Netflix
Фото: Кадр из сериала "Ведьмак: Происхождение"Кадр из сериала "Ведьмак: Происхождение"

Сериал "Ведьмак: Происхождение" получил всего 8% положительных отзывов от зрителей. Критики присудили шоу 38%. На данный момент сериал оценило больше 1700 обычных зрителей и 24 эксперта.

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Комментаторы обратили внимание на скучный сюжет, плохие диалоги и спецэффекты низкого качества. Пользователи также низко оценили актерскую игру и заявили, что создатели шоу некомпетентны.

Недовольные зрители добавили, что приквел в разы уступает сериалу "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто заменит Генри Кавилла в "Ведьмаке".

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
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