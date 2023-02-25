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1 час назад

Стало известно, что цензура потребовала изменить в "Кавказской пленнице"

Мира Маркина

Режиссер Леонид Гайдай отредактировал фамилию героя и некоторые реплики, а также убрал "хулиганскую" заставку по требованию цензуры. Об этом сообщает Sport24.ru.

Стало известно, что цензура убрала из "Кавказской пленницы"
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Прежде всего пришлось заменить фамилию Охохов — так герой Владимира Этуша стал товарищем Сааховым. Дело в том, что председателем совета министров Кабардино-Балкарской ССР на тот момент был Асланби Ахохова. На взгляд органа цензуры, в этом можно было разглядеть параллель.

Известная реплика Труса, персонажа Георгия Вицина изначально тоже звучала по-другому: "Наш суд — самый советский суд в мире". После редактуры суд стал "самым гуманным".

Лучшие цитаты из кинокомедий Гайдая

Режиссер рассказывал, что хотел использовать шутливую заставку в "Операции "Ы", но ему не позволили это сделать. Цензура посчитала ее неприличной. е буквы "х" и "у", а Трус (Георгий Вицин) — дописывать: "…дожественный фильм". Но цензоры идею не одобрили.

Режиссер рассказывал, что хотел использовать шутливую заставку в “Операции "Ы", но ему не позволили это сделать. Цензура посчитала ее неприличной.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Гайдай оставил в "Кавказской пленнице" минимум сцен с Бывалым.

Фильмы,Георгий Вицин,Владимир Этуш,Леонид Гайдай,
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