Стало известно, что цензура убрала из "Кавказской пленницы"

Режиссер Леонид Гайдай отредактировал фамилию героя и некоторые реплики, а также убрал "хулиганскую" заставку по требованию цензуры. Об этом сообщает Sport24.ru.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница" Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Прежде всего пришлось заменить фамилию Охохов — так герой Владимира Этуша стал товарищем Сааховым. Дело в том, что председателем совета министров Кабардино-Балкарской ССР на тот момент был Асланби Ахохова. На взгляд органа цензуры, в этом можно было разглядеть параллель.

Известная реплика Труса, персонажа Георгия Вицина изначально тоже звучала по-другому: "Наш суд — самый советский суд в мире". После редактуры суд стал "самым гуманным".

Режиссер рассказывал, что хотел использовать шутливую заставку в "Операции "Ы", но ему не позволили это сделать. Цензура посчитала ее неприличной. е буквы "х" и "у", а Трус (Георгий Вицин) — дописывать: "…дожественный фильм". Но цензоры идею не одобрили.