Джекман рассказал, что рычание Росомахи изменило его вокал

Актер Хью Джекман, известный по роли в "Людях Икс", пожаловался, что его вокальные способности изменились после того как ему пришлось рычать для роли Росомахи. Об этом он рассказал на BBC Radio 4.
Чтобы сыграть супергероя, Джекману было нужно часто рычать в кадре. Впоследствии это сказалось на диапазоне его певческого голоса.
По словам актера, у него менее сильный фальцет, чем раньше. Джекман считает, что в этом виноваты непосредственно рычание и хрип. Хью Джекман предполагает, что его педагог в театральной школе пришел бы в ужас от того, что он делал со своим голосом для роли Росомахи.
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