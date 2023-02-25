Джекман рассказал, что рычание Росомахи изменило его вокал

Актер Хью Джекман, известный по роли в "Людях Икс", пожаловался, что его вокальные способности изменились после того как ему пришлось рычать для роли Росомахи. Об этом он рассказал на BBC Radio 4.

Фото: Кадр из фильма "Росомаха" Кадр из фильма "Росомаха"

Чтобы сыграть супергероя, Джекману было нужно часто рычать в кадре. Впоследствии это сказалось на диапазоне его певческого голоса.

По словам актера, у него менее сильный фальцет, чем раньше. Джекман считает, что в этом виноваты непосредственно рычание и хрип. Хью Джекман предполагает, что его педагог в театральной школе пришел бы в ужас от того, что он делал со своим голосом для роли Росомахи.