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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства со Стивеном Содербергом

Мира Маркина

Американский режиссер, сценарист и кинопродюсер Стивен Содерберг работал над такими сериалами, как «Больница Никербокер», «Забытые богом» и «Красные дубы», а также подарил миру фильмы, которые зрители пересматривают и по сей день. Какие картины стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства со Стивеном Содербергом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Траффик» (2000)

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Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает задание возглавить войну против торговцев наркотиками. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья обнаруживает, что его собственная семнадцатилетняя дочь сидит на героине. Но машина правосудия уже запущена.

Кадр из фильма "Траффик"

«Эрин Брокович» (2000)

Эрин Брокович, одинокую женщину с тремя детьми, жизнь нечасто баловала светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив, есть только скромная работа в маленькой юридической фирме. Но для уверенной в себе красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно одного ничтожного шанса, чтобы кардинально изменить свою судьбу…

Кадр из фильма "Эрин Брокович"

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Команда виртуозных воров во главе с Дэнни Оушеном планирует украсть 160 млн американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти заведения принадлежат жестокому дельцу Терри Бенедикту, который только и мечтает о том, как встретится с бывшей женой Оушена. Чтобы воплотить в жизнь дерзкий план, злоумышленникам придется рисковать не только свободой, но и собой.

«Супер Майк» (2012)

Фильм о настоящей дружбе в мире стриптизеров с блестящим актерским составом – в проекте снялись Ченнинг Татум, Алекс Петтифер, Мэттью МакКохани и другие. По сюжету матерый танцор обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Правда, после знакомства с его сестрой главный герой понимает, что в этой жизни ему нужно нечто большее, чем стриптиз … Картина внезапно стала кассовым хитом, собрав за две части проекта почти 300 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Супер Майк"

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«Побочный эффект» (2013)

Когда ее мужа посадили в тюрьму, у Эмили начались психологические проблемы. Спустя четыре года он выходит, а женщина впадает в депрессию и вроде бы даже пытается покончить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе. В главных ролях: Джуд Лоу, Руни Мара, Кэтрин Зета-Джонс и Ченнинг Татум.

Кадр из фильма "Побочный эффект"
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