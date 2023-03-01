The Weeknd выпустит фильм с собой в главной роли

Певец The Weekend, настоящее имя которого Абель Тесфайе, написал сценарий к фильму, где сыграет главную роль. Об этом сообщает Variety.
Также известно, что певец выступит продюсером фильма. Режиссером картины станет Трей Эдвард Шульц, который работал над такими лентами, как "Оно приходит ночью" и "Волны".
Детали сюжета картины пока что не раскрываются. Известно, что в актерский состав также вошли Дженна Ортега и Барри Кеоган.
Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер чуть не погиб во время съемок "Мумии".