Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

The Weeknd выпустит фильм с собой в главной роли

Мария Каткова

Певец The Weekend, настоящее имя которого Абель Тесфайе, написал сценарий к фильму, где сыграет главную роль. Об этом сообщает Variety.

Также известно, что певец выступит продюсером фильма. Режиссером картины станет Трей Эдвард Шульц, который работал над такими лентами, как "Оно приходит ночью" и "Волны".

Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Детали сюжета картины пока что не раскрываются. Известно, что в актерский состав также вошли Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер чуть не погиб во время съемок "Мумии".

Фильмы,Видео,Волна,Оно приходит ночью,Мумия,Дженна Ортега,Барри Кеоган,Брендан Фрейзер,Эйбeл Тесфайе,Кортни Кокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий