The Weeknd выпустит фильм с собой в главной роли

Певец The Weekend, настоящее имя которого Абель Тесфайе, написал сценарий к фильму, где сыграет главную роль. Об этом сообщает Variety.

Также известно, что певец выступит продюсером фильма. Режиссером картины станет Трей Эдвард Шульц, который работал над такими лентами, как "Оно приходит ночью" и "Волны".

Детали сюжета картины пока что не раскрываются. Известно, что в актерский состав также вошли Дженна Ортега и Барри Кеоган.