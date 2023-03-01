Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Заком Снайдером

Американский режиссер, сценарист и продюсер Зак Снайдер начинал со съемок рекламных роликов для таких компаний, как Reebok, Nike, Budweiser, BMW, Subaru и других. За творческие успехи в области телевизионной рекламы он удостоился премии «Клио». А его ролик под названием Frisbee для компании Jeep стал обладателем награды «Золотой лев» на Каннском кинофестивале.
В 2002 году режиссер подписал многообещающий контракт с компанией Columbia Pictures для съемок полнометражного фильма «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», правда, потом отказался от проекта из-за творческих разногласий со студией. Его дебют в большом кино состоялся в 2004 году: Снайдер снял ремейк классического хоррора Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов». Фильм имел большой успех и принес хорошие кассовые сборы.
Какие еще картины посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством режиссера, смотрите в материале «Рамблера».
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