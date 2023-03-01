Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Заком Снайдером

Американский режиссер, сценарист и продюсер Зак Снайдер начинал со съемок рекламных роликов для таких компаний, как Reebok, Nike, Budweiser, BMW, Subaru и других. За творческие успехи в области телевизионной рекламы он удостоился премии «Клио». А его ролик под названием Frisbee для компании Jeep стал обладателем награды «Золотой лев» на Каннском кинофестивале.

В 2002 году режиссер подписал многообещающий контракт с компанией Columbia Pictures для съемок полнометражного фильма «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», правда, потом отказался от проекта из-за творческих разногласий со студией. Его дебют в большом кино состоялся в 2004 году: Снайдер снял ремейк классического хоррора Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов». Фильм имел большой успех и принес хорошие кассовые сборы.

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Какие еще картины посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством режиссера, смотрите в материале «Рамблера».

«Рассвет мертвецов» (2004)

В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра. Но долго ли они смогут противостоять нападению зомби?

Кадр из фильма "Рассвет мертвецов"

«300 спартанцев» (2006)

В центре сюжета — кровопролитная битва при Фермопилах в 480 году до нашей эры, в которой триста спартанцев во главе с царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. На стороне отважных воинов — стратегически правильно выбранное место сражения и героическая стойкость.

«Хранители» (2009)

Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.

«Человек из стали» (2013)

Кларк Кент — молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить?

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.