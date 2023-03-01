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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Заком Снайдером

Мира Маркина

Американский режиссер, сценарист и продюсер Зак Снайдер начинал со съемок рекламных роликов для таких компаний, как Reebok, Nike, Budweiser, BMW, Subaru и других. За творческие успехи в области телевизионной рекламы он удостоился премии «Клио». А его ролик под названием Frisbee для компании Jeep стал обладателем награды «Золотой лев» на Каннском кинофестивале.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Заком Снайдером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2002 году режиссер подписал многообещающий контракт с компанией Columbia Pictures для съемок полнометражного фильма «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», правда, потом отказался от проекта из-за творческих разногласий со студией. Его дебют в большом кино состоялся в 2004 году: Снайдер снял ремейк классического хоррора Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов». Фильм имел большой успех и принес хорошие кассовые сборы.

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Какие еще картины посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством режиссера, смотрите в материале «Рамблера».

«Рассвет мертвецов» (2004)

В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра. Но долго ли они смогут противостоять нападению зомби?

Кадр из фильма "Рассвет мертвецов"

«300 спартанцев» (2006)

В центре сюжета — кровопролитная битва при Фермопилах в 480 году до нашей эры, в которой триста спартанцев во главе с царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. На стороне отважных воинов — стратегически правильно выбранное место сражения и героическая стойкость.

Кадр из фильма "300 спартанцев"

«Хранители» (2009)

Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.

Кадр из фильма "Хранители"

«Человек из стали» (2013)

Кларк Кент — молодой человек, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить?

Кадр из фильма "Человек из стали"

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«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.

Кадр из сериала "Лига справедливости Зака Снайдера"
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