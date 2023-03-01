Актер пояснил, что обычно прослушивания заканчиваются минут через десять, но у Тарантино он пробовался на роль в "Однажды в Голливуде" с 9 утра до 9 вечера. По словам Батлера, режиссер не записывает прослушивания, а оценивает работу претендента в режиме реального времени и не глядя в монитор.