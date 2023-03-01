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3 часа назад

Актер Остин Батлер вспомнил, как Тарантино "прослушивал" его 12 часов

Мира Маркина

Актер Остин Батлер проходил прослушивание для фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" почти 12 часов. Об этом Батлер рассказал Variety.

Актер пояснил, что обычно прослушивания заканчиваются минут через десять, но у Тарантино он пробовался на роль в "Однажды в Голливуде" с 9 утра до 9 вечера. По словам Батлера, режиссер не записывает прослушивания, а оценивает работу претендента в режиме реального времени и не глядя в монитор.

Остин Батлер не взял на прослушивание телефон, чем напугал своего агента. Однако 12 часов проб себя окупили: актер получил роль.

"В конце дня Квентин сказал мне, что я получил роль, и обнял меня. Затем я вернулся на самолет и сыграл в пьесе на следующий день", — вспомнил Батлер.

Его персонаж в "Однажды в Голливуде" — Тэкс Уотсон, сообщник Чарльза Мэнсона.

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