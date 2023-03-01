Актер Остин Батлер проходил прослушивание для фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" почти 12 часов. Об этом Батлер рассказал Variety.
Актер пояснил, что обычно прослушивания заканчиваются минут через десять, но у Тарантино он пробовался на роль в "Однажды в Голливуде" с 9 утра до 9 вечера. По словам Батлера, режиссер не записывает прослушивания, а оценивает работу претендента в режиме реального времени и не глядя в монитор.
Остин Батлер не взял на прослушивание телефон, чем напугал своего агента. Однако 12 часов проб себя окупили: актер получил роль.
"В конце дня Квентин сказал мне, что я получил роль, и обнял меня. Затем я вернулся на самолет и сыграл в пьесе на следующий день", — вспомнил Батлер.
Его персонаж в "Однажды в Голливуде" — Тэкс Уотсон, сообщник Чарльза Мэнсона.
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