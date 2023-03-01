Актер Хью Джекман, который вернется к роли Росомахи в новом "Дэдпуле", случайно раскрыл подробности сюжета картины. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Parisien.

Исполнитель роли Росомахи заявил, что в предстоящем фильме сыграет сразу несколько ролей. В картине появится сам Росомаха, а также другой персонаж — его клон Х-24, который был искусственно выращен в лаборатории.

Джекман также рассказал, что сейчас находится в Париже и отъедается французской кухней. Совсем скоро он сядет на строгую диету, чтобы готовиться к роли. Съемки нового "Дэдпула" стартуют летом.