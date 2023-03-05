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59 минут назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Джеймсом Ваном

Мира Маркина

Австралийский режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ван подарил миру культовые фильмы ужасов, которые привели фанатов хорроров в дичайший восторг. Какие картины посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Джеймсом Ваном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пила: Игра на выживание» (2004)

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Два незнакомца просыпаются в подвале, где лежит человек с простреленной головой и пистолетом в руке. Они прикованы к стенам цепями и не помнят, как тут оказались. Голос с найденной пленки велит одному из них выбрать — убить товарища по несчастью или дать умереть своим жене и дочери. Так начинается жестокая игра, у невольных участников которой есть всего лишь семь часов.

«Смертный приговор» (2007)

Ник — менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна, до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем ограбления магазина, в результате которого смертельно ранили его сына. Поселившаяся в нем ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты семьи он не остановится ни перед чем.

Кадр из фильма "Смертный приговор"

«Астрал» (2010)

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки… Но настоящий кошмар начинается для родителей, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику не дают результата. Вскоре выясняется, что ребенок в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром.

Кадр из фильма "Астрал"

«Заклятие» (2013)

Эд и Лоррейн Уоррены — детективы, которые расследуют паранормальные дела. Однажды к ним обращается семья, страдающая от злого духа. Уоррены, вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью, сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни.

Кадр из фильма "Заклятие"

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«Аквамен» (2018)

Действие фильма разворачивается в подводном мире семи морей, а сюжет знакомит зрителей с историей происхождения получеловека-полуатланта Артура Карри и ключевыми событиями его жизни – теми, что заставят его не только столкнуться с самим собой, но и выяснить, достоин ли он быть тем, кем ему суждено… царем!

Кадр из фильма "Аквамен"
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