Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Кеннетом Браной

Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Чарльз Брана снялся более чем в 70 картинах, а также подарил миру 25 фильмов, выступив в качестве режиссера. К слову, ему принадлежит рекорд как единственному человеку, номинированному на «Оскар» в семи различных категориях. Какие проекты стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

«Сыщик» (2007)

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Преуспевающий автор детективных романов Эндрю Уайк приглашает к себе в гости любовника своей жены. Тот прибывает в роскошный особняк писателя, где получает неожиданное предложение. Сэр Эндрю знает об их связи и даже готов отпустить жену, но на определенных условиях. Хитроумный план включает в себя инсценировку ограбления, махинации со страховкой и весьма пикантные ситуации, что в результате должно обеспечить всем безбедное существование…

«Тор» (2011)

В центре сюжета — Могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в королевстве богов Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания... В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон и Энтони Хопкинс.

«Золушка» (2015)

Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре девушка оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами. Несмотря на злоключения, выпавшие на ее долю, Золушка не отчаивается и пытается даже в самые тяжелые моменты находить что-то хорошее. При этом девушка не предполагает, что вскоре встретится с самим принцем, а Фея-крестная навсегда поменяет ее жизнь к лучшему.

«Убийство в «Восточном экспрессе» (2017)

Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров одного из самых роскошных поездов Европы, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник совершит еще одно убийство. В главных ролях: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джуди Денч, Джонни Депп и другие.

Кадр из фильма "Убийство в «Восточном экспрессе"

«Белфаст» (2021)

Белфаст, 1960-е. Девятилетнему Бадди предстоит научиться взрослой жизни в мире, который внезапно изменился до неузнаваемости. Крепкое любящее сообщество и все, к чему он привык, никогда не будут прежними. Неизменными остаются лишь радость, смех, музыка и созидательная магия кино.