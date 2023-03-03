5 лучших фильмов Берлинале-2023

В конце февраля закончился 73-й Берлинский кинофестиваль. Рассказываем о самых интересных фильмах его конкурсных программ, в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Манодром" Кадр из фильма "Манодром"

«На Адаманте»

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«Золотой медведь» Берлинале-2023 достался новой работе французского документалиста Николя Филибер. Лента рассказывает о пациентах дневного психиатрического стационара «Адамант», расположенного на реке Сене в Париже. Посетители центра получают необходимое лечение, но параллельно еще и занимаются творчеством — играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, рисуют, обсуждают фильмы.

Кадр из фильма "На Адаманте"

«BlackBerry»

Хроника взлета и падения канадской компании Research In Motion, производившей смартфоны BlackBerry. Началось все с мечты: гениальный электротехник Майк Лазаридис и его лучший друг Даг Фрегин хотели перенести компьютер в телефон и сделать это так, чтобы устройство помещалось у пользователя на ладони. Но с продажами у них был полный провал. Тогда друзья наняли на работу бизнес-акулу Джима Балсилли — человека, который не разбирался в электронике, но зато знал толк в переговорах и бухучете.

Кадр из фильма "BlackBerry"

«Манодром»

Парень по имени Ральфи готовится стать папой. Денег у него мало, злости на мир — много. Выплеснуть эмоции герою помогает неожиданное знакомство. Его зовут к себе члены мужского сообщества, в котором практикуются сексуальное воздержание и ограничение любых контактов с женщинами…

Кадр из фильма "Манодром"

«Красное небо»

Леон приезжает с другом Феликсом в деревню, чтобы вдали от городского шума заняться делами: один хочет отредактировать свой второй роман, другой должен подготовить фотопортфолио для поступления в институт. Только у Леона жесткий писательский блок, он злится на себя и всех окружающих людей, наслаждающихся жизнью. Феликс же быстро знакомится с соседкой по дому Надей, ее партнером Дэвидом и утопает в нежности любовного треугольника.

Кадр из фильма "Красное небо"

«Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню»

Жизнь Ингеборг сломали отношения с Максом Фришем, всегда требовавшим от женщины слишком многого. Себя же он ни в чем не собирался ограничивать, Макс считал себя «мужчиной», поэтому имел право на измены и доминирование. После освобождения от абьюзивной связи Ингеборг с любовником уезжает в египетскую пустыню, где вдали от европейской цивилизации позволяет себе быть собой.