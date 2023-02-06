Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

«Чебурашка» возглавил прокат в России и странах СНГ

Мира Маркина

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко о приключениях лопоухого зверька, который обожает апельсины, стала лидером проката после уикенда. Соответствующая новость появилась на портале kinobusiness.com.

Согласно предварительным данным, за прошедшие выходные фильм собрал 286,1 млн рублей, что позволило ему удержать первое место в рейтинге.

Сборы «Чебурашки» превысили 6 миллиардов рублей

На второй строчке оказалась комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Новый фильм «Квартета И» стартовал в прокате 2 февраля. За выходные картина Михаила Полякова собрала 137,7 млн рублей.

Замыкает тройку рейтинга самых прибыльных фильмов уикенда новинка «Изумительный Морис» – мультфильм по роману английского писателя Терри Пратчетта собрал 64,9 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, чем вновь удивил фанатов Киану Ривз.

Фильмы,Видео,Чебурашка,Михаил Поляков,Дмитрий Дьяченко,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители