«Чебурашка» возглавил прокат в России и странах СНГ

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко о приключениях лопоухого зверька, который обожает апельсины, стала лидером проката после уикенда. Соответствующая новость появилась на портале kinobusiness.com.

Согласно предварительным данным, за прошедшие выходные фильм собрал 286,1 млн рублей, что позволило ему удержать первое место в рейтинге.

На второй строчке оказалась комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Новый фильм «Квартета И» стартовал в прокате 2 февраля. За выходные картина Михаила Полякова собрала 137,7 млн рублей.

Замыкает тройку рейтинга самых прибыльных фильмов уикенда новинка «Изумительный Морис» – мультфильм по роману английского писателя Терри Пратчетта собрал 64,9 млн рублей.