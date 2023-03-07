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2 часа назад

Фильм "Брат 3" планируют выпустить осенью

Мира Маркина

Фильм "Брат 3", согласно планам, выйдет в прокат осенью 2023 года. Об этом пишет "Мир 24" со ссылкой на режиссера картины Валерия Переверзева, чьи слова цитирует рэпер Птаха — он играет одну из главных ролей.

Рэп-исполнитель впервые снимается в кино, однако не знает, станет ли роль в "Брате 3" началом его актерской карьеры. По его мнению, такое "загадывать нельзя".

Криминальная драма "Брат 3" не продолжает дилогию Алексея Балабанова, у картины собственный сюжет. Действие происходит в Тамбове в 2000-х годах. В проекте задействованы Владимир и Юрий Торсуевы, Василий Карпенко, Эрик Робертс и другие.

Как Сергей Бодров разочаровал Алексея Балабанова на съемках "Брата 2": видео

Ранее "Рамблер" писал о том, как Ума Турман пострадала на съемках "Убить Билла".

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