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1 час назад

Режиссер фильма о Стиве Джобсе снимет документальное кино об Илоне Маске

Катерина Саломе

Режиссер Алекс Гибни начал работу над проектом о жизни генерального директора Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска. Автор документального фильма хочет показать личность и деятельность предпринимателя «подробно и без прикрас», сообщает Deadline.

Гибни признался, что очень взволнован из-за работы над картиной. Продюсерами киноленты выступят Jigsaw Productions, Closer Media, Anonymous Content и Double Agent.

Что известно о личной жизни Илона Маска

За плечами Гибни множество успешных документальных фильмов, таких как «Стив Джобс: человек в машине», «Нулевые дни» и «Такси на темную сторону». За последний режиссер получил премию «Оскар».

Ранее мы писали о том, что выпуск документального фильма о Мадонне отменили.

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