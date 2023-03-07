Режиссер Алекс Гибни начал работу над проектом о жизни генерального директора Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска. Автор документального фильма хочет показать личность и деятельность предпринимателя «подробно и без прикрас», сообщает Deadline.

Гибни признался, что очень взволнован из-за работы над картиной. Продюсерами киноленты выступят Jigsaw Productions, Closer Media, Anonymous Content и Double Agent.

За плечами Гибни множество успешных документальных фильмов, таких как «Стив Джобс: человек в машине», «Нулевые дни» и «Такси на темную сторону». За последний режиссер получил премию «Оскар».