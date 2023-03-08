Что посмотреть: 4 лучших фильма про бокс

Сделали подборку фильмов для тех, кто не хочет смотреть романтические комедии и драмы на 8 Марта. Лучшие картины про бокс — в материале "Рамблера".
Фильм "Рокки" 1976 года с молодым Сильвестром Сталлоне в главной роли — это классика спортивных драм. В нем рассказывается о боксере Рокки Бальбоа, который поднялся со дна на вершину славы.
Интересный факт — съемки заняли всего 28 дней. А Сильвестр Сталлоне, чтобы исполнить главную роль, продал права на производство фильма. Изначально продюсеры хотели, чтобы Рокки сыграл Райан О`Нил.
Фильм "Нокдаун" вышел в 2005 году. Главную роль в нем сыграл актер Рассел Кроу. Согласно сюжету, боксер-тяжеловес из-за череды неудач бросает большой спорт и берется за любую работу, чтобы прокормить семью во времена Великой депрессии. Однако герой не теряет надежды вернуться на ринг.
"Малышка на миллион" — один из самых известных фильмов Клинта Иствуда, вышедший в 2004 году. В нем рассказывает от 31-летней официантке Мэгги Фицжеральд, которая мечтает стать боксером. Поначалу тренер отказывается работать с женщиной, но в итоге делает из нее чемпиона.
Это биографическая драма Майкла Манна об одном из самых легендарных боксеров в истории — Мохаммеде Али. Спортсмена в фильме сыграл Уилл Смит.