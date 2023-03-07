Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства c Люком Бессоном

Французский режиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон подарил миру киношедевры, которые даже спустя десятки лет после премьеры остаются востребованными у зрителя.
Какие картины посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».
12-летней Матильде везет, ее нет дома, когда жестокий преступник по имени Стэнсфилд приходит и убивает всех ее родных. Ей некуда пойти и не к кому обратиться за помощью, кроме как к дружелюбному соседу по имени Леон. Правда, мужчина не так прост, как кажется: он один из лучших наемных убийц. Но Матильду это не смущает, напротив, она одержима идеей нанять Леона, чтобы тот отомстил за ее семью…
Участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа. Победить вселенское зло можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент. В главных ролях: Брюс Уиллис, Мила Йовович, Гари Олдман и другие.
XV век. Жанна Д’Арк застает родную деревню в огне. Захватчики насилуют и убивают ее старшую сестру. Жанна едет в Шинон к дофину Карлу проситься в армию. Набожная юная дева получает отряд воинов и наносит несколько поражений англичанам и снимает осаду Орлеана. Имя Жанны Д’Арк у всех на устах, солдаты верят в нее и готовы на новые подвиги.
28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи. Решив покончить с собой, он видит на мосту красотку в маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь парню во всем, но почему эта девушка теперь так старается ради него?
История любви Аун Сан Су Чжи и ее мужа Майкла Эйриса. Ни расстояния, ни долгие разлуки, ни враждебный политический режим не смогли разрушить их любовь. В то же время это эпическая история о женщине, благодаря которой в Бирме (современной Мьянме) появилась демократия. Это история любви и человеческого взаимопонимания на фоне политических пертурбаций...
Москва, конец 1980-х. Скаут французского модельного агентства находит на Измайловском рынке подходящую ему по всем параметрам девушку Анну. Его не смущает, что потенциальная модель знает несколько языков, но торгует при этом матрешками, и вот уже Анна летит в Париж и приступает к работе. Но ее настоящая работа заключается не в позировании перед фотокамерами — хрупкая девушка работает на КГБ и должна убирать людей по приказу Москвы.