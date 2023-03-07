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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства c Люком Бессоном

Мира Маркина

Французский режиссер, сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон подарил миру киношедевры, которые даже спустя десятки лет после премьеры остаются востребованными у зрителя.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства c Люком Бессоном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Какие картины посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Леон» (1994)

12-летней Матильде везет, ее нет дома, когда жестокий преступник по имени Стэнсфилд приходит и убивает всех ее родных. Ей некуда пойти и не к кому обратиться за помощью, кроме как к дружелюбному соседу по имени Леон. Правда, мужчина не так прост, как кажется: он один из лучших наемных убийц. Но Матильду это не смущает, напротив, она одержима идеей нанять Леона, чтобы тот отомстил за ее семью…

Кадр из фильма "Леон"

«Пятый элемент» (1997)

Участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа. Победить вселенское зло можно, только лишь собрав воедино четыре элемента (они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент. В главных ролях: Брюс Уиллис, Мила Йовович, Гари Олдман и другие.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

«Жанна д'Арк» (1999)

XV век. Жанна Д’Арк застает родную деревню в огне. Захватчики насилуют и убивают ее старшую сестру. Жанна едет в Шинон к дофину Карлу проситься в армию. Набожная юная дева получает отряд воинов и наносит несколько поражений англичанам и снимает осаду Орлеана. Имя Жанны Д’Арк у всех на устах, солдаты верят в нее и готовы на новые подвиги.

Кадр из фильма "Жанна д'Арк"

«Ангел-А» (2005)

28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи. Решив покончить с собой, он видит на мосту красотку в маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь парню во всем, но почему эта девушка теперь так старается ради него?

Кадр из фильма "Ангел-А"

«Леди» (2011)

История любви Аун Сан Су Чжи и ее мужа Майкла Эйриса. Ни расстояния, ни долгие разлуки, ни враждебный политический режим не смогли разрушить их любовь. В то же время это эпическая история о женщине, благодаря которой в Бирме (современной Мьянме) появилась демократия. Это история любви и человеческого взаимопонимания на фоне политических пертурбаций...

Кадр из фильма "Леди"

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«Анна» (2019)

Москва, конец 1980-х. Скаут французского модельного агентства находит на Измайловском рынке подходящую ему по всем параметрам девушку Анну. Его не смущает, что потенциальная модель знает несколько языков, но торгует при этом матрешками, и вот уже Анна летит в Париж и приступает к работе. Но ее настоящая работа заключается не в позировании перед фотокамерами — хрупкая девушка работает на КГБ и должна убирать людей по приказу Москвы.

Кадр из фильма "Анна"
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