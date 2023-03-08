Режиссер назвал третью часть "Стражей галактики" самой длинной

Третья и, вероятно, последняя часть "Стражей галактики" будет самой длинной в трилогии. Об этом сообщил режиссер проекта Джеймс Ганн, которого цитирует издание ComicBook.

Фото: Кадр из фильма "Стражи галактики 3" Кадр из фильма "Стражи галактики 3"

Чтобы "Стражи галактики 3" по длительности были больше других фильмов франшизы, хронометраж картины должен быть не меньше 138 минут. Предыдущие фильмы трилогии длились 122 и 137 минут.

ComicBook отмечает, что лента, которая скоро выйдет в прокат, станет самой длинной в пятой фазе MCU и обойдет по длительности большую часть фильмов четвертой фазы. Длиннее будут только "Черная Пантера: Ваканда навеки", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Вечные".