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2 часа назад

Режиссер Джеймс Ганн назвал третьих "Стражей галактики" самым длинным фильмом в трилогии

Мира Маркина

Третья и, вероятно, последняя часть "Стражей галактики" будет самой длинной в трилогии. Об этом сообщил режиссер проекта Джеймс Ганн, которого цитирует издание ComicBook.

Режиссер назвал третью часть "Стражей галактики" самой длинной
Фото: Кадр из фильма "Стражи галактики 3"Кадр из фильма "Стражи галактики 3"

Чтобы "Стражи галактики 3" по длительности были больше других фильмов франшизы, хронометраж картины должен быть не меньше 138 минут. Предыдущие фильмы трилогии длились 122 и 137 минут.

ComicBook отмечает, что лента, которая скоро выйдет в прокат, станет самой длинной в пятой фазе MCU и обойдет по длительности большую часть фильмов четвертой фазы. Длиннее будут только "Черная Пантера: Ваканда навеки", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Вечные".

"Стражи Галактики 3" станут последним фильмом для Дэйва Батисты

Премьера "Стражей галактики 3" по всему миру планируется 5 мая. Ганн отмечал, что у третьей картины будет нетипичная для двух других тональность. Кроме того, больше внимания создатели фильма уделят еноту Ракете.

Ранее Лиам Нисон высказался о франшизе "Звездные войны".

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