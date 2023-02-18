«Я точно не хочу возвращаться»: Лиам Нисон о «Звездных войнах»

Актер высказал свое отношение к франшизе, его слова цитирует издание Variety.

Фото: Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»

Лиам Нисон, исполнивший роль джедая Квай-Гон Джинна, уверен, что большое количество спин-оффов очень вредит проекту Джорджа Лукаса, поскольку это приводит к тому, что фильмы перестают быть уникальными, утрачивают «свою былую магию».

Актер признался, что о возвращении в проект даже не думает и на гипотетическое приглашение во франшизу ответил бы отказом.

Я точно не хочу возвращаться в «Звездные войны», — цитирует слова актера издание Variety.

Напомним, что первый эпизод «Звездных войн» вышел на экраны в 1977 году и получил множество продолжений, которые снимают и по сей день.