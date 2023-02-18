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1 час назад

«Я точно не хочу возвращаться»: Лиам Нисон о «Звездных войнах»

Мария Кимакович

Актер высказал свое отношение к франшизе, его слова цитирует издание Variety.

«Я точно не хочу возвращаться»: Лиам Нисон о «Звездных войнах»
Фото: Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»

Лиам Нисон, исполнивший роль джедая Квай-Гон Джинна, уверен, что большое количество спин-оффов очень вредит проекту Джорджа Лукаса, поскольку это приводит к тому, что фильмы перестают быть уникальными, утрачивают «свою былую магию».

Актер признался, что о возвращении в проект даже не думает и на гипотетическое приглашение во франшизу ответил бы отказом.

Я точно не хочу возвращаться в «Звездные войны», — цитирует слова актера издание Variety.

Чего вы точно не знали о «Звездных войнах»

Напомним, что первый эпизод «Звездных войн» вышел на экраны в 1977 году и получил множество продолжений, которые снимают и по сей день.

Ранее стало известно, что «Как приручить дракона» превратят в фильм.

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