5 лучших фильмов с Орнеллой Мути

Франческа Романа Ривелли родилась 9 марта 1955 года в Риме. Ее отец был итальянцем, журналистом из Неаполя, а по Линии материи она имеет русские корни: дедушка и бабушка звезды родились и выросли в Санкт-Петербурге.

Фото: Кадр из фильма «Укрощение строптивого» Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Семья будущей легенды итальянского кино жила небогато, поэтому Франческа и ее старшая сестра Клаудия довольно рано начали подрабатывать. Франческа, в частности, поняв, что очень красива, позировала обнаженной для художников и принимала участие в откровенных съемках для мужских журналов. За это будущую звезду чуть не отчислили из школы: ей в то время было всего 13 лет.

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Становиться актрисой, кстати, Франческа вовсе не планировала. Дебют будущей звезды в кино состоялся практически случайно: она отправилась на кастинг за компанию с сестрой. Режиссер же, практически не обратив внимания на Клаудию, обратил внимание именно на ее сестру. Так 14-летняя Франческа получила свою первую (и сразу главную) роль в кино.

В фильмографии актрисы на сегодняшний день чуть менее сотни работ. О самых известных из них читайте в материале «Рамблера».

«Самая красивая жена»

Кадр из фильма «Самая красивая жена»

Этот фильм стал дебютным в карьере актрисы. В нем Орнелла Мути (взять псевдоним девушке посоветовал режиссер) исполнила роль 17-летней Франчески, которую захотел взять замуж мафиози Вито Ювара.

Несмотря на то, что Вито Франческе нравится, она понимает, что она для него – всего лишь красивая игрушка. В результате девушка разрывает помолвку, вызвав гнев жениха, который похищает девушку и собираясь мстить ее семье. Однако Франческа не остается в долгу и подает на Вито в суд, обвинив в изнасиловании, хотя никто не верит, что его накажут.

«Последняя женщина»

Кадр из фильма «Последняя женщина»

Этот фильм, в котором партнером юной Орнеллы Мути стал Жерар Депардье, стал поворотной точкой в ее кинокарьере. Несмотря на то, что до «Последней женщины» актриса уже успела сняться почти в двух десятках фильмов, именно после этой картины режиссеры оценили по-настоящему талант Мути и стали называть новой Софи Лорен.

Этот фильм Марко Феррери о крахе мужского начала был практически сразу «записан» в скандальные. Герой Депардье Жерар остается один с ребенком после ухода жены, которая решила стать феминисткой. Он заводит роман с няней сына по имени Валери, весьма холодной молодой девушкой. Но новая страсть может лишить его опеки над малышом.

«Укрощение строптивого»

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

Именно после этого фильма к Орнелле Мути пришла подлинная известность. А дуэт Мути-Челентано стал одним из самых известных в мире кино и любимых зрителями. Между Орнеллой и Адриано искры летели не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Пресса незамедлительно заподозрила парочку в романе. Челентано лишь спустя годы признался, что это действительно было так. Однако актер отказался уходить из семьи. А вот Орнелла мужа оставила.

По сюжету одинокий фермер Элия, избегающий женщин и откровенно их презирающий, встречает красавицу Лизу, которая в итоге сумела растопить его сердце и укротить буйный нрав одиночки.

«Безумно влюбленный»

Кадр из фильма «Безумно влюбленный»

Успех дуэта Мути-Челентано стал поводом вновь объединить актеров на съемочной площадке. Получилось весьма успешно. Этакие «Римские каникулы» на новый лад, где Адриано Челентано сыграл роль бесшабашного водителя автобуса Барнабу Чиккини, который влюбился в принцессу маленького графства по имени Кристина.

«Незнакомец из Страсбурга»

Кадр из фильма «Незнакомец из Страсбурга»

Мути играет роль красавицы Мадлен, изменяющего мужу Роберу с любовником по имени Жан-Поль. Однажды Робер застает их вместе, но на развод все же не соглашается. Во время ссоры, вырвав из рук грозившего самоубийством мужа пистолет, Мадлен убивает Робера. Жан-Поль становится свидетелем преступления, но любовница уговаривает его сбежать.