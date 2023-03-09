Кино с психологом: почему героиня фильма «Жена ушла» рушит семью

Премьера фильма «Жена ушла» режиссера Динары Асановой состоялась 1 апреля 1980 года. В нем создатели картины затронули многие важные вопросы, касающиеся отношений, поиска счастья и себя настоящего.

Фото: Кадр из фильма «Жена ушла» Кадр из фильма «Жена ушла»

"Рамблер" спросил у специалиста, чем интересны герои картины и почему в данном случае развод — начало новой жизни.

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На наши вопросы ответила психолог Эльвира Гарайшина.

Главный герой фильма «Жена ушла» Саша Клюев — мечта всех женщин. Как принято было характеризовать таких мужчин в советское время — работящий, начальство любит, пользуется уважением у подчиненных, в меру пьющий и почти негулящий. Все друзья говорят — у тебя идеальная семья.

Саша приходит домой, а там — суп, котлеты чуть подгоревшие, в чем жена Вера игриво стыдит себя при всей семье, на белый кусок хлеба толстый слой сливочного масла мажут. На выбор после сытного ужина — чай или кофе. Обязательно — футбольный матч по телевизору. Фоном сын-подросток зудит с просьбой детектив посмотреть (напомню: советское время, телевизор один на всю семью), а жена говорит, что директор поручил провести интересное исследование. Она рада. Но Саша не слышит. Он зол. Гол не забили.

И вот Саша — стройный голубоглазый красавец — спать ложится, а жена плачет. «Ты плакала?» — спрашивает он. «Нет», — утирая слезы отвечает она. Утром жены нет.

«Что же не так?», — размышляет Саша и погружается в воспоминания, прячась от своих рабочих на стройке. Вот гуляют он, Вера и друг Степан. Саша приревновал, а жена радуется. Значит, точно любит. И вот уже хочет сказать, о чем они шептались со Степаном, когда танцевали, но не успевает. Ей прилетает звонкая пощечина. Вера замолкает.

Вот Саша болтает у себя на кухне по душам со Степой, когда гости разошлись, столы убраны, а перед мужчинами — по стопочке, закусочка и разговор о женщинах. Где-то на фоне убирается Вера, прислушиваясь к полупьяной беседе.

А Саша говорит, что держит жену в ежовых рукавицах. И это есть секрет семейного счастья. А еще нужно, мол, Степе на Соне жениться. Она — женщина хозяйственная. Саша у нее был. Соня — его правая рука на работе, молодая, красивая, одинокая. И был Саша у нее после мероприятия. Задержался до утра. Ушел, даже чай не попив. А дома стал упрекать Веру, что все были с женами, а он один. Стыдно было.

Вера ушла. И сын занял ее место на кухне. Суп сварил, котлеты пожарил. «Кошмар», — говорит Саша, заглядывая в кастрюлю.

Саша не умеет любить и благодарить. Он берет человека и пользуется им. Если кто-то рядом смеется, то злится. А слезы вызывают раздражение. Вера нужна ему как дорогой аксессуар в жизни. Но сама Вера с ее работой, увлечениями, чувствами не нужна. Когда Саша просит ее вернуться, понимая, что терпит поражение, пытается унизить и напугать, что сына заберет и мать она плохая. Такую коммуникацию обычно ведут люди с нарциссической структурой. Вера проявляется в депрессивной жертвенности.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Внутренний мир Саши скуден. Накануне ухода жены ему снится сон: вокруг все в страшных масках куда-то идут в город, а на берегу живая Вера пытается вытащить корягу. Он растерян, но ей не помогает. Будто ему самому надо стать маской и уйти в город.

Уход Веры пробуждает в Саше кратковременную мудрость, он по-другому смотрит на свою работу, уже не хочет подстраиваться под начальство. Он хочет стать любящим. Вера — единственная, кто в его мире живая, дающая, открытая и лишена материальных амбиций. Но, желая одного, Саша поступает по привычке, унижая и игнорируя. Нарцисс не умеет любить.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Вера об этом знает и не дает ему шанса. Режет по живому и уходит. Иначе она и сын, которого Саша только критиковал и давал подзатыльники, погибнут.