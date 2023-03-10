Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Эдгаром Райтом

Британский режиссер, сценарист и актер Эдгар Райт получил известность после выхода ситкома «Долбанутые» (Spaced). Успех сериала у критиков открыл ему дорогу в мир большого кино. Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Райта, читайте в материале «Рамблера».
В жизни Шона все идет наперекосяк: ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом в магазине техники, дома постоянные бытовые разборки с сожителями, еще и подруга дает полный от ворот-поворот. А тут еще, как назло, начинается зомби-апокалипсис. Вот тут-то и приходит конец терпению нашего героя. Вместе со своим закадычным другом Эдом, вооружившись дубинами и лопатами, он выходит на тропу войны.
Главный лондонский полицейский, констебль Николас Эйнджел переведен из города в тихий сельский городок Сэндфорд. Он пытается привыкнуть к этой мирной, и на первый взгляд лишенной преступности жизни, а также к туповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасных происшествий потрясает городок, заставляя Эйнджела убедиться в том, что Сэндфорд — совсем не такой, каким кажется на первый взгляд…
Спокойная жизнь 22-летнего Скотта Пилигрима, безработного басиста не слишком известной рок-группы, подошла к концу — он влюбился в девушку своей мечты. Но на его пути маячит сложное препятствие: чтобы встречаться с ней, Скотту придется победить ее семерых бывших и очень злых парней, узнав, попутно, что Рамона обладает очень необычными способностями.
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое может стоить ему жизни.
Молодая провинциалка Элоиз едет учиться в Лондон на дизайнера одежды. Не сумев приспособиться к шумной жизни в общежитии, девушка переезжает в более привычную обстановку — снимает обшарпанную комнату у пожилой хозяйки. В первую же ночь на новом месте Элоиз видит то ли очень реалистичный сон, то ли и впрямь переносится в эпоху 60-х в образе эффектной блондинки, которая вознамерилась покорить ночной Сохо.