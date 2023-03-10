Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Эдгаром Райтом

Британский режиссер, сценарист и актер Эдгар Райт получил известность после выхода ситкома «Долбанутые» (Spaced). Успех сериала у критиков открыл ему дорогу в мир большого кино. Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Райта, читайте в материале «Рамблера».

«Зомби по имени Шон» (2004)

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В жизни Шона все идет наперекосяк: ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом в магазине техники, дома постоянные бытовые разборки с сожителями, еще и подруга дает полный от ворот-поворот. А тут еще, как назло, начинается зомби-апокалипсис. Вот тут-то и приходит конец терпению нашего героя. Вместе со своим закадычным другом Эдом, вооружившись дубинами и лопатами, он выходит на тропу войны.

Кадр из фильма "Зомби по имени Шон"

«Типа крутые легавые» (2007)

Главный лондонский полицейский, констебль Николас Эйнджел переведен из города в тихий сельский городок Сэндфорд. Он пытается привыкнуть к этой мирной, и на первый взгляд лишенной преступности жизни, а также к туповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасных происшествий потрясает городок, заставляя Эйнджела убедиться в том, что Сэндфорд — совсем не такой, каким кажется на первый взгляд…

Кадр из фильма "Типа крутые легавые"

«Скотт Пилигрим против всех» (2010)

Спокойная жизнь 22-летнего Скотта Пилигрима, безработного басиста не слишком известной рок-группы, подошла к концу — он влюбился в девушку своей мечты. Но на его пути маячит сложное препятствие: чтобы встречаться с ней, Скотту придется победить ее семерых бывших и очень злых парней, узнав, попутно, что Рамона обладает очень необычными способностями.

Кадр из фильма "Скотт Пилигрим против всех"

«Малыш на драйве» (2017)

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое может стоить ему жизни.

Кадр из фильма "Малыш на драйве"

«Прошлой ночью в Сохо» (2021)

Молодая провинциалка Элоиз едет учиться в Лондон на дизайнера одежды. Не сумев приспособиться к шумной жизни в общежитии, девушка переезжает в более привычную обстановку — снимает обшарпанную комнату у пожилой хозяйки. В первую же ночь на новом месте Элоиз видит то ли очень реалистичный сон, то ли и впрямь переносится в эпоху 60-х в образе эффектной блондинки, которая вознамерилась покорить ночной Сохо.