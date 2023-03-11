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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Брайаном Сингером

Мира Маркина

В 1993 году американский режиссер Брайан Сингер выпустил малобюджетную ленту «Общественный доступ», получившую большой приз жюри на Сандэнс (национальный американский кинофестиваль независимого кино). Получив, таким образом, первое профессиональное признание, Сингер продолжил строить карьеру в мире большого кино.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Брайаном Сингером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Какие картины стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Способный ученик» (1997)

Американский школьник Тодд Боуден неожиданно выясняет, что его сосед — жестокий нацистский преступник, сумевший избежать правосудия. В обмен на свое молчание подросток требует, чтобы старик открыл ему зловещие тайны самой мрачной страницы в истории человечества. Из способного ученика парень быстро превращается в самого неуспевающего, что вызывает подозрения в школе, но это ничуть не заботит Тодда, который оказался в ловушке хитрого старика.

Кадр из фильма "Способный ученик"

«Люди Икс» (2000)

Они — сверхлюди, новое звено в цепи эволюции. Каждый из них был рожден в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. Под руководством профессора Чарльза Ксавьера, телепата с мировым именем, одаренные ученики научились контролировать и управлять своими удивительными талантами в интересах человечества. Но не все мутанты разделяют взгляды профессора: мятежники разработали план, чтобы осуществить захват власти над миром...

Кадр из фильма "Люди Икс"

«Операция «Валькирия» (2008)

История героя сопротивления полковника Клауса фон Штауффенберга, возглавившего заговор против Гитлера. В 1944 году он попытался взорвать диктатора, пронеся в портфеле бомбу, но все, что ему удалось — только ранить фюрера. В главных ролях: Том Круз, Кеннет Брана, Билл Найи, Том Уилкинсон и другие.

Кадр из фильма "Операция «Валькирия»"

«Джек — покоритель великанов» (2013)

История начинается с похищения принцессы Изабеллы, что грозит нарушить хрупкий мир между людьми и великанами. Юный фермер по имени Джек возглавляет вылазку в царство гигантов в надежде спасти девушку. Путникам предстоит не только найти и освободить особу царских кровей, но и не допустить, чтобы великаны захватили королевство на земле.

Кадр из фильма "Джек — покоритель великанов"

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«Богемская рапсодия» (2018)

Сюжет картины охватывает период 1970—1985 года, рассказывая о жизни, творчестве и отношениях внутри группы Queen, а также о личной жизни фронтмена группы — Фредди Меркьюри. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid.

Кадр из фильма "Богемская рапсодия"
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