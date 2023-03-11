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2 часа назад

"Голлум" из "Властелина колец" Энди Серкис хочет сняться в новой версии проекта

Мира Маркина

Актер Энди Серкис, который сыграл Голлума в оригинальной трилогии "Властелин колец", хочет участвовать в новой экранизации книг Джона Толкиена, если будет выполнено его условие. Об этом пишет Variety.

В конце февраля руководство студии Warner Bros. сообщило, что планируется снять несколько фильмов по мотивам "Властелина колец". Первым на это заявление отреагировал Энди Серкис.

Актер сказал, что может снова перевоплотиться в Голлума, но режиссером проектов в таком случае должен выступить Питер Джексон. Серкис назвал его вместе с продюсерами Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс своей второй семьей.

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По мнению Энди, можно создать много потенциально востребованных работ о Средиземье. Он был бы рад возродить для этого отношения с командой оригинального "Властелина колец".

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто на самом деле должен был играть Арагорна во "Властелине колец".

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