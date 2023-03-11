Актер Энди Серкис, который сыграл Голлума в оригинальной трилогии "Властелин колец", хочет участвовать в новой экранизации книг Джона Толкиена, если будет выполнено его условие. Об этом пишет Variety.

В конце февраля руководство студии Warner Bros. сообщило, что планируется снять несколько фильмов по мотивам "Властелина колец". Первым на это заявление отреагировал Энди Серкис.

Актер сказал, что может снова перевоплотиться в Голлума, но режиссером проектов в таком случае должен выступить Питер Джексон. Серкис назвал его вместе с продюсерами Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс своей второй семьей.