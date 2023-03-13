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3 часа назад

Первый российский фильм о войне во Вьетнаме начали снимать

Мира Маркина

Над "Льенсо", первым российским фильмом, посвященным войне во Вьетнаме, начали работать в Военной академии Воздушно-космической обороны (ВКС) имени Жукова в Твери. Об этом пишет РИА Новости.

Первый российский фильм о войне во Вьетнаме начали снимать
Фото: PxherePxhere

Съемочная команда познакомилась с тем, как работает зенитно-ракетный комплекс С-75, который применяли в период конфликта. Фонд поддержки военно-патриотического кино пояснил, что создателям фильма продемонстрировали, как с помощью таких комплексов борются с одиночными, групповыми, низколетящими и скоростными целями. Уделили внимание и тому, как с помощью этого вида военной техники подавлять действие противорадиолокационных ракет наподобие Shrike.

К сборам присоединились ветераны войск ПВО, которые участвовали в операциях СССР. Команда кинематографистов записала обучающие видео, которые будут использовать для подготовки участников съемок и погружения их в исторический контекст.

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В фильме "Льенсо" пойдет речь о том, как работали во Вьетнаме советские военные специалисте, которые прибыли туда в 1965 году. Сценарий написан с опорой на воспоминания советских офицеров-ракетчиков — они учили вьетнамцев работать на ЗРК С-75. Прообразами центральных персонажей выбрали офицеров Бориса Можаева и Федора Ильиных.

Ранее "Рамблер" писал о съемках третьей части "Венома".

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