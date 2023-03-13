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2 часа назад

Цифровой релиз «Чебурашки» состоится 16 марта

Мира Маркина

Картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» официально станет доступна интернет-пользователям уже совсем скоро. Соответствующая новость появилась на портале онлайн-кинотеатра START.

Фильм о приключениях Гены и Чебурашки подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть уже 16 марта.

«Чебурашка» будет идти в кино до последнего зрителя

Напомним, в прокате картина Дьяченко появилась 1 января 2023 года. К началу весны фильм успели посмотреть 23 миллиона зрителей в России и СНГ. Картина продемонстрировала колоссальный кассовый успех, побив рекорды «Аватара» (2009) и «Холопа» (2019).

Ранее «Рамблер» писал, что не так с Людмилой Прокофьевной из «Служебного романа».

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