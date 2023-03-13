Картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» официально станет доступна интернет-пользователям уже совсем скоро. Соответствующая новость появилась на портале онлайн-кинотеатра START.

Фильм о приключениях Гены и Чебурашки подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть уже 16 марта.