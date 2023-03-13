Картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» официально станет доступна интернет-пользователям уже совсем скоро. Соответствующая новость появилась на портале онлайн-кинотеатра START.
Фильм о приключениях Гены и Чебурашки подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть уже 16 марта.
Напомним, в прокате картина Дьяченко появилась 1 января 2023 года. К началу весны фильм успели посмотреть 23 миллиона зрителей в России и СНГ. Картина продемонстрировала колоссальный кассовый успех, побив рекорды «Аватара» (2009) и «Холопа» (2019).
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