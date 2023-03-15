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2 часа назад

4 провальных фильма, которые все равно полюбились зрителям

Мира Маркина

У этих картин низкие рейтинги и крайне отрицательные отзывы кинокритиков. Но несмотря на это, фильмы из нашей подборки все равно полюбились зрителям. Порой необязательно удостаиваться "Оскаров", чтобы найти отклик в сердцах аудитории.

4 провальных фильма, которые все равно полюбились зрителям
Фото: Кадр из фильма "Офисное пространство"Кадр из фильма "Офисное пространство"

Подробнее о провальных, но все равно любимых многими фильмах – в материале "Рамблера".

"Офисное пространство", 1999

Питер прошел неудачный сеанс гипноза и стал совершенно другим человеком. Теперь его главный девиз – "забей на работу". Герой отвратительно ведет себя и не церемонится с начальством, но парадоксально начинает подниматься по карьерой лестнице.

"Приключения Плуто Нэша", 2002

Действие картины разворачивается в далеком 2080 году. Люди полностью заселили Луну, и путешествиями по космическим просторам уже давно никого не удивишь.

Однако проблемы у землян не меняются веками: Плуто живет в Америке и ввязывается в разборки с мафией, которая намерена отобрать у героя ночной клуб на Луне.

"Убить Смучи", 2002

Кадр из фильма "Убить Смучи"

Звезду популярного детского шоу Рэйнбоу увольняют за взятки. Его место занимает добропорядочный Смучи, который изображает носорога. Последний очень быстро становится суперзвездой, но Рэйнбоу намерен отомстить неприятелю.

Все, что нужно знать о звезде фильма «Все везде и сразу» Мишель Йео

"Трое в каноэ", 2004

Кадр из фильма "Трое в каноэ"

Трое друзей отправляются в рискованное путешествие в надежде отыскать 200 тысяч долларов, которые сбросил с парашютом легендарный угонщик самолета. Компания решает плыть за кладом на каноэ, но вскоре понимает, что идея была не самой удачной.

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