Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Майклом Манном

Американский режиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн был четырежды номинирован на премию Оскар, а также стал лауреатом премий BAFTA и «Эмми». В 1986 году он первым «экранизировал» известного серийного убийцу Ганнибала Лектера в картине «Охотник на людей», основанной на романе «Красный дракон».

Какие еще фильмы посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Манна, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Последний из могикан» (1992)

1757 год. Дочери полковника Манро пытаются пробраться в осажденный французами английский форт. Им на помощь приходит охотник Соколиный Глаз, выросший среди индейцев племени могикан. Между молодым человеком и старшей из девушек вспыхивает взаимное чувство. Но есть одно: возлюбленная охотника и ее сестры попадают в плен к союзникам французов, и теперь от мучительной смерти их могут спасти только Соколиный Глаз и его верные друзья — индейцы.

Кадр из фильма "Последний из могикан"

«Схватка» (1995)

Криминальная драма Майкла Манна с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях рассказывает о Ниле МакКоли — одном из лучших преступников Лос-Анджелеса. Ему противостоит дерзкий детектив Винсент Ханна. Две сильнейшие команды сходятся друг против друга в схватке, в которой на кон поставлена жизнь. Сможет ли кто то один из них победить, ведь силы соперников равны…

«Свой человек» (1999)

Джеффри Уайгэнда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярного телешоу, узнает об этом и убеждает мужчину выступить с разоблачительным интервью по телевидению. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы информация не стала достоянием гласности, но Лоуэлл и Уайгэнд не прекращают борьбу.

Кадр из фильма "Свой человек"

«Али» (2001)

Мохаммед Али является великим героем Америки, кумиром всего мира, и в то же время, одной из самых недооцененных персон XX века. Борясь за гражданские права во времена кризиса военной политики США, спортсмен защищал угнетенных и дарил людям новую надежду. История сделала его живой легендой, и теперь вряд ли найдется на планете хоть один человек, который не слышал гордое имя Али.

Кадр из фильма "Али"

«Джонни Д.» (2009)