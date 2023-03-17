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2 часа назад

4 старые комедии, которые по-прежнему очень смешные

Мира Маркина

Меняются времена и поколения, но хорошие комедии остаются смешными даже спустя десятилетия. "Рамблер" выбрал пять картин в комедийном жанре, которые подтверждают это суждение.

4 старые комедии, которые по-прежнему очень смешные
Фото: Кадр из фильма "Аэроплан"Кадр из фильма "Аэроплан"

"Аэроплан", 1980

Кадр из фильма "Аэроплан"

Бывший военный летчик волею судьбы попадает на борт самолета, экипаж которого из-за пищевого отравления не способен управлять воздушным судном. Теперь вместе с храброй стюардессой герою нужно взять ситуацию под контроль и уберечь людей от гибели.

"Голый пистолет", 1988

Кадр из фильма "Голый пистолет"

Совершенно некомпетентный полицейский, лейтенант Фрэнк Дребин должен в одиночку противостоять всемирному заговору, главная цель которого – убийство королевы Елизаветы II. И на этом пути его поджидает уйма приключений.

"Тупой и еще тупее", 1994

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

Два глупых героя Ллойд и Харри пытаются догнать красавицу и вернуть ей чемодан, который та оставила в аэропорту. Вот только они еще не подозревают о том, что девушка сделала это специально, и чемодан – это выкуп для похитителей ее мужа.

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"Убойные каникулы", 2010

Кадр из фильма "Убойные каникулы"

Компания студентов отправляется за город на выходных, чтобы вдоволь повеселиться. Однако на их пути встают фермеры, которые тоже решили отдохнуть на природе.

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