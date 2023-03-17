4 старые комедии, которые по-прежнему очень смешные

Меняются времена и поколения, но хорошие комедии остаются смешными даже спустя десятилетия. "Рамблер" выбрал пять картин в комедийном жанре, которые подтверждают это суждение.

Фото: Кадр из фильма "Аэроплан" Кадр из фильма "Аэроплан"

"Аэроплан", 1980

Бывший военный летчик волею судьбы попадает на борт самолета, экипаж которого из-за пищевого отравления не способен управлять воздушным судном. Теперь вместе с храброй стюардессой герою нужно взять ситуацию под контроль и уберечь людей от гибели.

"Голый пистолет", 1988

Совершенно некомпетентный полицейский, лейтенант Фрэнк Дребин должен в одиночку противостоять всемирному заговору, главная цель которого – убийство королевы Елизаветы II. И на этом пути его поджидает уйма приключений.

"Тупой и еще тупее", 1994

Два глупых героя Ллойд и Харри пытаются догнать красавицу и вернуть ей чемодан, который та оставила в аэропорту. Вот только они еще не подозревают о том, что девушка сделала это специально, и чемодан – это выкуп для похитителей ее мужа.

"Убойные каникулы", 2010