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50 минут назад

Режиссер Федор Бондарчук снимет фильм о певце Игоре Талькове

Мира Маркина

Режиссер Федор Бондарчук работает над фильмом об Игоре Талькове вместе с продюсером Сергеем Кальварским, который в 1991 году объявил на концерте о смерти певца. Об этом пишут "Ведомости".

Режиссер Федор Бондарчук снимет фильм о певце Игоре Талькове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Картина о музыканте носит рабочее название "Тальков". В проекте задействован Сергей Кальварский. Он работал над сценарием сериала "Фишер" и запускал сериал, а также в 1991 году вел концерт, во время которого убили Игоря Талькова. Тогда он вышел на сцену ДС "Юбилейный" и сказал:

"Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова".

Певец обрел популярность в СССР в конце 1980-х годов, основал рок-группу "Спасательный круг", а также сотрудничал с коллективами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб".

Сестра режиссера Федора Бондарчука объяснила, почему отказалась сотрудничать с ним

В декабре 2022 года появилась информация, что одна из главных свидетельниц по делу об убийстве Талькова умерла в Греции. Дело возобновлено с 2018 года.

Ранее Лолита высказалась о работе с Федором Бондарчуком.

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