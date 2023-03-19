Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Тоддом Филлипсом

Американский режиссер, сценарист и продюсер Тодд Филлипс подарил миру киношедевры, которые пользуются спросом и по сей день. Какие фильмы посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

«Джокер» (2019)

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Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, мужчина сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку жестокого Джокера.

Кадр из фильма "Джокер"

«Парни со стволами» (2016)

История о двух еврейских парнях из Майами, решивших заняться поставкой оружия для государства. Серия удачных сделок знатно обогатила приятелей, и на этом можно было остановиться. Но Дэвид и Эфраим не смогли устоять перед контрактом на 300 миллионов долларов, который впоследствии принесет им много проблем. В главных ролях Майлз Теллер, Джона Хилл, Ана де Армас и другие.

«Впритык» (2010)

Питер готовится стать отцом и находится на грани нервного срыва. И его состоянию не идет на пользу тот факт, что ему предстоит предпринять целое путешествие, да еще и в компании честолюбивого актера, чтобы успеть добраться домой к рождению собственного ребенка. В главных ролях: Роберт Дауни-младший и Зак Галифианакис.

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Культовая комедия о приключениях компании друзей, которые решили оторваться в городе грехов — в Лас-Вегасе. Правда, теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло на мальчишнике: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр и почему у одного из них нет зуба. В одной из главных ролей снялся Брэдли Купер.

«Школа негодяев» (2006)

Погрязший в бытовых проблемах и страдающий от низкой самооценки, Роджер работает обычным контролером на одной из платных автостоянок Нью-Йорка. Однажды он принимает решение записаться на некие курсы, на которых странный доктор Пи помогает всем желающим обрести уверенность в себе. Его опасные методы работают: Роджер начинает делать успехи и даже находит в себе смелость пригласить на свидание девушку, в которую давно влюблен. Но неожиданно доктор Пи начинает всячески ему вредить…