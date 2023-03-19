3 ремейка, которые раскритиковали еще до премьеры

Премьера трейлера новой «Русалочки» всколыхнула Интернет: пользователи наперебой обсуждают, что не так с ремейком, и уже предрекают ему полный провал. Что так сильно задело диванных критиков, и какие еще картины раскритиковали до их премьеры, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Русалочка" Кадр из фильма "Русалочка"

«Русалочка»

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Однажды юная русалка Ариэль, дочь подводного короля Тритона, спасает принца Эрика и влюбляется в него. Однако девушка не может быть с ним вместе из-за отсутствия человеческого облика. Тогда она идет на сделку с подводной ведьмой Урсулой — та дает ей ноги, но взамен отбирает голос. Ариэль дано три дня на то, чтобы найти и поцеловать Эрика, иначе девушка навсегда останется в услужении ведьмы.

Многие неоднозначно восприняли выбор темнокожей актрисы Холли Бейли на главную роль. За три дня трейлер «Русалочки» собрал почти миллион дизлайков. Пользователи также выдвинули претензии и к внешнему виду краба Себастьяна и рыбки Флаундера. Некоторые критики считают, что новая картина обернулась провалом еще до премьеры.

Кадр из фильма "Русалочка"

«Питер Пэн и Венди» (2023)

Картина рассказывает о сказочном острове Неверленд, где дети не взрослеют. По сюжету умеющий летать Питер Пэн приводит Венди и ее братьев в свой дом, показывая, насколько безграничны возможности волшебного мира. Там маленькая девочка отправится в удивительное путешествие и столкнется со злым пиратом капитаном Крюком. Вместе с новыми друзьями Венди предстоит спасти индейскую принцессу Тигровую Лилию из лап злодея.

Премьера картины еще не состоялась, но пользователи уже высказали недовольство по поводу выбора актеров на главные роли. Так, диванных критиков не устроило, что фею Динь-Динь сыграла темнокожая актриса Яра Шахиди.

Кадр из фильма "Питер Пэн и Венди"

«Король Лев» (2019)

У Короля-Льва Муфасы рождается наследник по имени Симба. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Львенок познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в «Круге жизни», осознав, что значит быть настоящим Королем.

Анимационный фильм раскритиковали еще до премьеры после того, как появился пост с фотографиями актеров, озвучивавших главные роли. Пользователям не понравился тот факт, что большинство артистов ленты — темнокожие. Это еще не все: зрители отметили, что разговаривающие животные в картине выглядят максимально нелепо и подчеркнули, что не стоило и пытаться переснять мультфильм 1994 года, ставший классикой.