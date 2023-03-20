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53 минуты назад

Кино с психологом: кризис среднего возраста в фильме «Полеты во сне и наяву»

Мария Кимакович
Эльвира Гарайшинаэксперт

Когда фильм “Полеты во сне и наяву” впервые вышел на экраны (1983 год), то о главном герое писали примерно следующее — «сотрудник архитектурного бюро Сергей Макаров, в исполнении Олега Янковского, накануне своего 40-летия подводит итоги жизни». И итоги неутешительные: измены жене, увольнение, постоянные конфликты с приятелями, потасовки с неизвестными. Жизнь Сергея видится бессмысленной.

«Рамблер» узнал у психолога, что же не так с главным героем фильма.

В советское время кинокартину приняли доброжелательно. Посыл понятен: если будете жить непоследовательно, не уважать товарищей и изменять жене, то в итоге окажетесь замерзающим в холодном осеннем стоге сена как Макаров.

Но если мы посмотрим на Сергея современным взглядом психотерапии, то обнаружим, что он тот, кто не способен добраться до глубоких смыслов жизни.

Анализируя поступки главного героя фильма, можно предположить, что Макаров страдал биполярным расстройством личности, когда стадия душевного подъема сменялись апатией и безразличием к жизни.
Эльвира Гарайшина
Эльвира ГарайшинаПсихолог, психоаналитик

Мы видим, как Макаров легко ругается с женой и плавно перетекает в руки любовницы, а от нее идет к бывшей, 20-летней давности пассии, чтобы попросить деньги. А между любовной суетой постоянные заигрывания с другими женщинами — на улице, в магазинах, он даже устраивает погоню за блондинкой-красавицей, которую увидел в соседнем авто.

Для людей страдающих БАР, влюбленность — это эйфория, на которой они живут в стадии радости, беспричинного счастья. Как только это будоражащее состояние уходит, им нужен новый объект. К сожалению, такое отношение жестоко ранит.
Эльвира Гарайшина
Эльвира ГарайшинаПсихолог, психоаналитик

Страдания любящей женщины в фильме великолепно сыграла Л. Гурченко, показывая всю бесперспективность общения с Макаровым. Поэтому число разводов у больных БАР в два-три раза выше, чем у здоровых.

Наблюдая за хаотичной неугомонной жизнью Макарова, зритель может задаться вполне справедливым вопросом: а когда он спит и ест? Режиссер фильма Р. Балаян показывает нам, насколько Макаров безразличен к здоровому комфорту. Поздней холодной осенью он ходит в легком свитере, в телефонной будке быстро впихивает в себя полбатона, и с синяком под глазом после драки, в которую сам попал, оказывается на свадьбе.

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Сергей Макаров сам себе не принадлежит. Он словно марионетка, которая подвязана на ниточки собственных импульсов. Поэтому за один день он может поругаться с женой, отметиться на работе, поскандалить с коллегами, купить дыню, пококетничать с незнакомками, оказаться у любовницы с той самой дыней, поехать на вечеринку, вернуться к жене и вновь поругаться, пойти на железнодорожную станцию, заночевать в вагоне, подраться с ворами, получить фингал, заснуть в стогу сена...

Люди, страдающие БАР, воспринимают близких тупыми, примитивными, живут в тотальном одиночестве. Макаров постоянно говорит, что он едет к маме. Но есть ли мама? Нам ее не показывают. Для Макарова ее образ как призрак, который недоступен для общения. Привязанность в жизни формирует смыслы. Макаров на это неспособен.
Эльвира Гарайшина
Эльвира ГарайшинаПсихолог, психоаналитик

И героя полеты во сне и наяву — это большая трагедия, вызванная расстройством личности.

Фильмы,Видео,Олег Янковский,Сергей Макаров,
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