Что смотреть в кино с 23 марта

Премьеры недели в подборке «Рамблера».
На экраны выходит долгожданная очередная часть франшизы с Киану Ривзом в главной роли. Бывшему киллеру предстоит сразиться с новым врагом. В борьбе ему будут помогать старые приятели и даже бывшие враги.
Четвертую часть «Джона Уика» западные кинокритики уже назвали лучшей во франшизе и одним из самых захватывающих боевиков в новейшей истории. Есть возможность это проверить.
Действие фильма происходит в Париже в 2052 году. Главная героиня по имени Джулия путешествует по своей жизни, проживая множество событий заново и пытаясь найти те, которые изменят ее судьбу. Порой даже мелочь способна разрушить карьеру и перечеркнуть все мечты о счастливом будущем.
Новая экранизация знаменитого романа Александра Дюма о приключениях известных всему миру мушкетеров Портоса, Атоса, Арамиса и Д’Артаньяна. Сюжет в пересказе не нуждается, просто есть возможность взглянуть на известную историю в новой интерпретации.
Мышь Морис и кот Винсент волею судьбы попадают в Санкт-Петербург. Клавесин, в котором они спасались от наводнения, попадает в Эрмитаж вместе с невольными «пассажирами». Там Винсент знакомится с отрядом котов, которые охраняют сокровища музея от мышей. Большие сложности возникают, когда в Эрмитаж привозят картину «Мона Лиза». Подобраться к произведению искусства и попробовать его на вкус мечтают все мыши. Но охраняющие картину коты даже подумать не могут, что ее хотят украсть.