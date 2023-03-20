Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
30 минут назад

Что смотреть в кино с 23 марта

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 23 марта
Фото: Кадры из фильма «Джон Уик 4»Кадры из фильма «Джон Уик 4»

«Джон Уик 4»

На экраны выходит долгожданная очередная часть франшизы с Киану Ривзом в главной роли. Бывшему киллеру предстоит сразиться с новым врагом. В борьбе ему будут помогать старые приятели и даже бывшие враги.

Четвертую часть «Джона Уика» западные кинокритики уже назвали лучшей во франшизе и одним из самых захватывающих боевиков в новейшей истории. Есть возможность это проверить.

«Путешественница во времени»

Действие фильма происходит в Париже в 2052 году. Главная героиня по имени Джулия путешествует по своей жизни, проживая множество событий заново и пытаясь найти те, которые изменят ее судьбу. Порой даже мелочь способна разрушить карьеру и перечеркнуть все мечты о счастливом будущем.

«Три мушкетера»

Новая экранизация знаменитого романа Александра Дюма о приключениях известных всему миру мушкетеров Портоса, Атоса, Арамиса и Д’Артаньяна. Сюжет в пересказе не нуждается, просто есть возможность взглянуть на известную историю в новой интерпретации.

3 ремейка, которые раскритиковали еще до премьеры

«Коты Эрмитажа»

Мышь Морис и кот Винсент волею судьбы попадают в Санкт-Петербург. Клавесин, в котором они спасались от наводнения, попадает в Эрмитаж вместе с невольными «пассажирами». Там Винсент знакомится с отрядом котов, которые охраняют сокровища музея от мышей. Большие сложности возникают, когда в Эрмитаж привозят картину «Мона Лиза». Подобраться к произведению искусства и попробовать его на вкус мечтают все мыши. Но охраняющие картину коты даже подумать не могут, что ее хотят украсть.

Фильмы,Мона Лиза,Три мушкетера,Пассажиры,Пассажир,Джон Уик,Александр Дюма,Киану Ривз,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий