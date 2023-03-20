Что смотреть в кино с 23 марта

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Фото: Кадры из фильма «Джон Уик 4» Кадры из фильма «Джон Уик 4»

«Джон Уик 4»

На экраны выходит долгожданная очередная часть франшизы с Киану Ривзом в главной роли. Бывшему киллеру предстоит сразиться с новым врагом. В борьбе ему будут помогать старые приятели и даже бывшие враги.

Четвертую часть «Джона Уика» западные кинокритики уже назвали лучшей во франшизе и одним из самых захватывающих боевиков в новейшей истории. Есть возможность это проверить.

«Путешественница во времени»

Действие фильма происходит в Париже в 2052 году. Главная героиня по имени Джулия путешествует по своей жизни, проживая множество событий заново и пытаясь найти те, которые изменят ее судьбу. Порой даже мелочь способна разрушить карьеру и перечеркнуть все мечты о счастливом будущем.

«Три мушкетера»

Новая экранизация знаменитого романа Александра Дюма о приключениях известных всему миру мушкетеров Портоса, Атоса, Арамиса и Д’Артаньяна. Сюжет в пересказе не нуждается, просто есть возможность взглянуть на известную историю в новой интерпретации.

«Коты Эрмитажа»