5 фильмов для знакомства с Педро Альмодоваром

Педро Альмодовар – один из самых выдающихся современных режиссеров Испании. На его счету несколько "Оскаров" и других престижных премий, а каждая картина Альмодовара становится настоящим событием в мире кинематографа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробнее о лучших работах мастера – в материале "Рамблера".

"Все о моей матери", 1999

Кадр из фильма "Все о моей матери"

В центре сюжета – мать-одиночка Мануэла. Женщина сталкивается с жутким горем, когда в автокатастрофе погибает ее единственный сын Эстебан. После трагедии Мануэла решает вернуться в город своей юности – Барселону, где ей предстоит встретиться с отцом Эстебана, от которого она сбежала много лет назад.

"Поговори с ней", 2002

Марко влюбляется в знаменитую женщину-тореро Лидию, но любовь героев длится недолго: после удара быка героиня впадает в кому. Марко проводит сутки напролет у койки Лидии, и однажды знакомится с медбратом Бениньо, который также ждет, когда его любимая придет в себя.

"Возвращение", 2006

Раймунде приходится нелегко: она трудится на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, пока ее муж не делает ничего. Раймунда – настоящий боец, но при этом она крайне ранима в душе, ведь с самого детства ей приходится хранить тайну.

Разомкнутые объятия, 2009

Картина повествует историю популярного режиссера Матео, который однажды в ходе автокатастрофы теряет зрение и любимую женщину.

"Кожа, в которой я живу", 2011

Кадр из фильма "Кожа в которой я живу"