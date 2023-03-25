5 фильмов для знакомства с Педро Альмодоваром

Педро Альмодовар – один из самых выдающихся современных режиссеров Испании. На его счету несколько "Оскаров" и других престижных премий, а каждая картина Альмодовара становится настоящим событием в мире кинематографа.
Подробнее о лучших работах мастера – в материале "Рамблера".
В центре сюжета – мать-одиночка Мануэла. Женщина сталкивается с жутким горем, когда в автокатастрофе погибает ее единственный сын Эстебан. После трагедии Мануэла решает вернуться в город своей юности – Барселону, где ей предстоит встретиться с отцом Эстебана, от которого она сбежала много лет назад.
Марко влюбляется в знаменитую женщину-тореро Лидию, но любовь героев длится недолго: после удара быка героиня впадает в кому. Марко проводит сутки напролет у койки Лидии, и однажды знакомится с медбратом Бениньо, который также ждет, когда его любимая придет в себя.
Раймунде приходится нелегко: она трудится на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, пока ее муж не делает ничего. Раймунда – настоящий боец, но при этом она крайне ранима в душе, ведь с самого детства ей приходится хранить тайну.
Картина повествует историю популярного режиссера Матео, который однажды в ходе автокатастрофы теряет зрение и любимую женщину.
Сумасшедший хирург держит в своем доме пленницу, на которой проводит эксперименты по созданию искусственной человеческой кожи. В отсутствие врача за узницей приглядывает служанка, но ситуация выходит из-под контроля, когда в дом врывается ее сын.