Как снимали сцену со шприцом в «Криминальном чтиве»

Одним из наиболее запоминающихся эпизодов в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», помимо знаменитого танца героев Джона Траволты и Умы Турман, стал эпизод с участием тех же актеров.

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Речь идет о сцене, в которой Винсент Вега пытается вернуть к жизни Мию Уоллес, с размаху всаживая шприц с адреналином ей в грудь.

О том, как на самом деле снимали этот эпизод, читайте в материале «Рамблера».

Квентин Тарантино хотел, чтобы на экране эта сцена выглядела максимально достоверно. Но при этом режиссер, конечно, понимал, что попасть иглой от шприца в определенное место очень сложно. Тем более актеру, у которого нет даже минимального подобного опыта.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Тарантино решил проблему оригинальным образом, пойдя на хитрость. Знаменитую сцену снимали в обратном порядке.

Сначала шприц воткнули в грудь Умы Турман (если быть точнее, в специальную накладку на груди», а затем Джон Траволта резко выдернул его.