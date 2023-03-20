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1 час назад

Кадр дня: как снимали сцену со шприцом в «Криминальном чтиве»

Мария Кимакович

Одним из наиболее запоминающихся эпизодов в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», помимо знаменитого танца героев Джона Траволты и Умы Турман, стал эпизод с участием тех же актеров.

Как снимали сцену со шприцом в «Криминальном чтиве»
Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво»Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Речь идет о сцене, в которой Винсент Вега пытается вернуть к жизни Мию Уоллес, с размаху всаживая шприц с адреналином ей в грудь.

О том, как на самом деле снимали этот эпизод, читайте в материале «Рамблера».

Квентин Тарантино хотел, чтобы на экране эта сцена выглядела максимально достоверно. Но при этом режиссер, конечно, понимал, что попасть иглой от шприца в определенное место очень сложно. Тем более актеру, у которого нет даже минимального подобного опыта.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Тарантино решил проблему оригинальным образом, пойдя на хитрость. Знаменитую сцену снимали в обратном порядке.

Сначала шприц воткнули в грудь Умы Турман (если быть точнее, в специальную накладку на груди», а затем Джон Траволта резко выдернул его.

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При монтаже картины материал просто пустили в обратном порядке. Тарантино добился максимальной достоверности: при просмотре фильма кажется, что Траволта, действительно, резко вонзает иглу шприца в грудь своей партнерши.

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