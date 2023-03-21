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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Фрэнсисом Фордом Копполой

Мира Маркина

83-летний Фрэнсис Форд Коппола – выдающийся американский режиссер, на счету которого шесть премий "Оскар" и десятки успешных кинолент. Подробнее о картинах, которые стоит увидеть, если вы только начинаете знакомство с Копполой – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Фрэнсисом Копполой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крестный отец", 1972

Кадр из фильма "Крестный отец"

Легендарная криминальная сага повествует историю мафиозной семьи Корлеоне. Действие картины разворачивается с 1945-го по 1955-й.

Вернувшись с войны сын главы семьи Дона Корлеоне Майкл отказывается вступать в жестокий семейный бизнес. Дон при этом остается верен себе и своим понятиям, но внезапно на него совершается покушение.

"Апокалипсис сегодня", 1979

Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня"

В период Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется в Камбоджу со спецзаданием. Герою нужно найти и убить сумасшедшего полковника Курца, который создал собственный культ.

"Изгои", 1983

Кадр из фильма "Изгои"

В центре сюжета криминальной драмы – мажоры и обычные дети районов, которые враждуют между собой. У одних есть все, у других ничего, и эта классовая борьба начинает беспокоить подростков с ранних лет.

"Бойцовая рыбка", 1983

Кадр из фильма "Бойцовая рыбка"

Два брата, брошенные матерью, живут с отцом-алкоголиком и мечтают о лучшей жизни. Однажды старший покидает дом, а младший тем временем пытается пойти по стопам брата в преступном мире.

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"Джек", 1996

Кадр из фильма "Джек"

Джеку всего 10 лет, но выглядит он гораздо старше. Всему виной редкое заболевание, которое ускорило рост героя. Но Джек лишь выглядит взрослым, в душе он по-прежнему остается ребенком с детскими проблемами, мечтами и заботами.

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