5 фильмов для знакомства с Фрэнсисом Копполой

83-летний Фрэнсис Форд Коппола – выдающийся американский режиссер, на счету которого шесть премий "Оскар" и десятки успешных кинолент. Подробнее о картинах, которые стоит увидеть, если вы только начинаете знакомство с Копполой – в материале "Рамблера".
Легендарная криминальная сага повествует историю мафиозной семьи Корлеоне. Действие картины разворачивается с 1945-го по 1955-й.
Вернувшись с войны сын главы семьи Дона Корлеоне Майкл отказывается вступать в жестокий семейный бизнес. Дон при этом остается верен себе и своим понятиям, но внезапно на него совершается покушение.
В период Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется в Камбоджу со спецзаданием. Герою нужно найти и убить сумасшедшего полковника Курца, который создал собственный культ.
В центре сюжета криминальной драмы – мажоры и обычные дети районов, которые враждуют между собой. У одних есть все, у других ничего, и эта классовая борьба начинает беспокоить подростков с ранних лет.
Два брата, брошенные матерью, живут с отцом-алкоголиком и мечтают о лучшей жизни. Однажды старший покидает дом, а младший тем временем пытается пойти по стопам брата в преступном мире.
Джеку всего 10 лет, но выглядит он гораздо старше. Всему виной редкое заболевание, которое ускорило рост героя. Но Джек лишь выглядит взрослым, в душе он по-прежнему остается ребенком с детскими проблемами, мечтами и заботами.