"Одно удовольствие": лучшие фильмы, которые невозможно разгадать

Вы любите фильмы, которые держат в напряжении до самого конца? Вам нравится разгадывать сюжет и разворачивать клубки интриг? Скорее всего, раскрыв сюжетную деталь, вы чувствуете себя настоящим Пуаро и испытываете гордость за свой талант непризнанного детектива. Однако есть далеко не так много картин, которые действительно сложно и интересно разгадывать, фильмов, где спрятаны десятки деталей и подсказок, незаметных обычному зрителю. "Рамблер" расскажет о трех кинофильмах, разгадывать которые — одно удовольствие.

Фото: Кадр из фильма "Невидимый гость" Кадр из фильма "Невидимый гость"

Невидимый гость (2016)

«Невидимый гость» — это испанский детективный триллер, который породил четыре ремейка на разных языках. Сюжет следует за успешным предпринимателем (Марио Касас), обвиняемым в убийстве, и экспертом по подготовке свидетелей (Франческ Орелла), у которой есть менее трех часов, чтобы разработать сильную защиту.

Зрители, посмотревшие испанскую картину-загадку, остаются в восторге:

"Вау, просто вау. Я страстный поклонник триллеров, но от этого у меня мурашки по коже. На мгновение вам кажется, что у вас есть все кусочки головоломки, но режиссернастойчиво меняет ответы и вопросы. Если вы поклонник триллеров и вам сложно найти хороший фильм, то это то, что вам нужно. Еще один испанский фильм, побивший 85% современных голливудских триллеров без промо и гигантского бюджета. Какой шедевр!".

Достать ножи (2019)

Кадр из фильма "Достать ножи"

«Достать ножи» — детективный фильм об известном и гениальном детективе, расследующем смерть главы богатой, но не счастливой семьи. В актерский состав ансамбля входят Дэниел Крейг, Крис Эванс , Ана де Армас, Джейми Ли Кертис и другие.

Вторая часть фильма вышла недавно, но зрители приняли ее не так радушно, как первую. "Достать ножи" 2019-го года вызвал овации большинства зрителей:

"Какой крутой фильм Райана Джонсона! Чертовски гладкое написание, великолепное исполнение (в первую очередь Дэниел Крейг, который невероятно играет эту роль в своей харизматичной манере), превосходный монтаж и удивительно атмосферная музыка — все это связано мастерской режиссурой. Придется по душе всем поклонникам Агаты Кристи и старых детективных историй об убийствах — красивый фильм-загадка с эстетически приятными и талантливыми актерами".

Малхолланд Драйв (2001)

«Малхолланд Драйв» — сюрреалистический детективный фильм в стиле нео-нуар, рассказывающий о начинающей актрисе (Наоми Уоттс), которая помогает женщине с амнезией (Лаура Хэрринг) искать улики с несколькими поворотами. В актерском составе блистают Джастин Теру, Энн Миллер, Марк Пеллегрино и Роберт Форстер.

20 лет назад фильм вызвал у зрителей бурю и эмоций и вскоре стал культовым: