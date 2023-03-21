Самая сложная сцена "Человека-паука", которую сняли только со 156-го раза

Процесс кинопроизводства не такой простой, каким может показаться. И, иногда, самыми сложными становятся сцены, которые не требуют особых спецэффектов. "Рамблер" расскажет о сцене, которая доставила создателям "Человека-паука" самые большие проблемы.

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук" Кадр из фильма "Человек-паук"

Самой сложной сценой супергеройской картины "Человек-пук" стала не какая-нибудь массовая картина со спецэффектами и каскадерами, а совсем "невинная", на первый взгляд простая, сцена. На создание этой сцены ушло 156 дублей.

Так, в "Человеке-пауке" 2002 года Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра приходит на помощь своей возлюбленной Мэри Джейн в столовой колледжа. Ее обед взлетает в воздух, но Питеру удается подлететь, остановить его падение и поймать его.

Сцена не была создана с использованием компьютерной графики и не была склеена из разных дублей.

«Кстати, это не компьютерная графика, это все Тоби, что весьма впечатляет. Они использовали липкий клей, чтобы приклеить его руку к подносу», — рассказывала актриса Кирстен Данст, сыгравшая Мэри Джейн.