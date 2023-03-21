Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Кадр дня: самая сложная сцена "Человека-паука", которую сняли только со 156-го раза

Диана Товсепова

Процесс кинопроизводства не такой простой, каким может показаться. И, иногда, самыми сложными становятся сцены, которые не требуют особых спецэффектов. "Рамблер" расскажет о сцене, которая доставила создателям "Человека-паука" самые большие проблемы.

Самая сложная сцена "Человека-паука", которую сняли только со 156-го раза
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук"Кадр из фильма "Человек-паук"

Самой сложной сценой супергеройской картины "Человек-пук" стала не какая-нибудь массовая картина со спецэффектами и каскадерами, а совсем "невинная", на первый взгляд простая, сцена. На создание этой сцены ушло 156 дублей.

Кадр из фильма "Человек-паук"

Так, в "Человеке-пауке" 2002 года Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра приходит на помощь своей возлюбленной Мэри Джейн в столовой колледжа. Ее обед взлетает в воздух, но Питеру удается подлететь, остановить его падение и поймать его.

Кадр дня: как снимали сцену со шприцом в «Криминальном чтиве»

Сцена не была создана с использованием компьютерной графики и не была склеена из разных дублей.

«Кстати, это не компьютерная графика, это все Тоби, что весьма впечатляет. Они использовали липкий клей, чтобы приклеить его руку к подносу», — рассказывала актриса Кирстен Данст, сыгравшая Мэри Джейн.

Киностудия хотела вырезать эту сцену, но ее оставили в картине. На создание эпизода с подносом был потрачен весь16-часовой съемочный день, но все было не зря — сцена стала одной из самых запоминающихся в фильме.

Фильмы,Невинный,Криминальное чтиво,Человек-Паук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий