Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Когда на самом деле появился первый фильм в мире

Мира Маркина

Мы привыкли считать, что эра кино началась с фильма братьев Луи и Огюста Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Но фактически это не совсем так. Почему? Расскажет «Рамблер».

22 марта 1895 года в Париже проходила конференция, посвященная развитию французской фотопромышленности. Братья Луи и Огюст Люмьер, будучи фанатами этого дела, присутствовали на ней. В ходе одной из встреч они решили показать свою новинку. А именно короткий кинофильм с названием «Выход рабочих с завода Люмьер».

Лучшие фильмы, которые невозможно разгадать

Съемки проходили у ворот фабрики братьев Люмьер, которая располагалась в Лионе на улице Сен-Виктора. Сохранились три пленки, сделанные режиссерами-первопроходцами в тот день. И, по словам французского режиссера и сценариста Бертрана Тавернье, Люмьеры демонстрировали их по очереди в последствии. Подтверждением этому являются репортажи о первых киносеансах. Кто-то из присутствующих репортеров описывал, как видел на экране велосипедиста, кто-то – собаку или повозку. Они есть не в каждой версии, то есть, не в каждом дубле.

Короткометражку «Выход рабочих с завода Люмьер» увидело немного людей, ведь встреча в рамках конференции предназначалась для узкого круга лиц. Поэтому эта дата не ассоциируется с днем рождения кино, хотя фильм и показали на большом экране.

28 декабря ситуация была другой: братья Люмьеры представили «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» широкой публике на платном сеансе. Но и о своем первом фильме они не забыли. Этой короткометражкой Луи и Огюст открыли знаменитый киносеанс, прошедший в Париже в подвале «Гран-кафе», что находился на бульваре Капуцинок.

Фильмы,Видео,Бертран Тавернье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий