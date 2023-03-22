Мы привыкли считать, что эра кино началась с фильма братьев Луи и Огюста Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Но фактически это не совсем так. Почему? Расскажет «Рамблер».

22 марта 1895 года в Париже проходила конференция, посвященная развитию французской фотопромышленности. Братья Луи и Огюст Люмьер, будучи фанатами этого дела, присутствовали на ней. В ходе одной из встреч они решили показать свою новинку. А именно короткий кинофильм с названием «Выход рабочих с завода Люмьер».

Съемки проходили у ворот фабрики братьев Люмьер, которая располагалась в Лионе на улице Сен-Виктора. Сохранились три пленки, сделанные режиссерами-первопроходцами в тот день. И, по словам французского режиссера и сценариста Бертрана Тавернье, Люмьеры демонстрировали их по очереди в последствии. Подтверждением этому являются репортажи о первых киносеансах. Кто-то из присутствующих репортеров описывал, как видел на экране велосипедиста, кто-то – собаку или повозку. Они есть не в каждой версии, то есть, не в каждом дубле.

Короткометражку «Выход рабочих с завода Люмьер» увидело немного людей, ведь встреча в рамках конференции предназначалась для узкого круга лиц. Поэтому эта дата не ассоциируется с днем рождения кино, хотя фильм и показали на большом экране.