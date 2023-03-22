5 фильмов для знакомства с Жаном-Люком Годаром

Жан-Люк Годар – легендарный режиссер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. Подробнее о картинах мастера, которые непременно нужно увидеть каждому киноману – в материале "Рамблера".

"На последнем дыхании", 1960

Кадр из фильма "На последнем дыхании"

Мишель Пуакар живет одним днем, не задумываясь о последствиях. Он зарабатывает кражами дорогих машин и не намерен менять образ жизни, но однажды случается непредвиденное – герой убивает полицейского.

"Жить своей жизнью", 1962

Кадр из фильма "Жить своей жизнью"

В центре сюжета – провинциальная девушка, которая приехала покорять Париж. У нее много мечт, целей и планов, но она еще не догадывается о том, как жестока к ней может быть судьба.

"Банда аутсайдеров", 1964

Кадр из фильма "Банда аутсайдеров"

На курсах английского языка Одиль знакомится с юношами – Артуром и Францом, которые убеждают героя стать соучастником ограбления.

"Безумный Пьеро", 1965

Кадр из фильма "Безумный Пьеро"

Фердинанд и няня его ребенка Марианна угоняют автомобиль и едут к морю. Они намерены оставить позади неприятности прошлой жизни: по пути герои сжигают автомобиль и прячутся на безлюдном острове, но их страсть друг к другу внезапно начинает ослабевать.

"Мужское-женское", 1966

Кадр из фильма "Мужское-женское"