Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Жаном-Люком Годаром

Мира Маркина

Жан-Люк Годар – легендарный режиссер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. Подробнее о картинах мастера, которые непременно нужно увидеть каждому киноману – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Жаном-Люком Годаром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На последнем дыхании", 1960

Кадр из фильма "На последнем дыхании"

Мишель Пуакар живет одним днем, не задумываясь о последствиях. Он зарабатывает кражами дорогих машин и не намерен менять образ жизни, но однажды случается непредвиденное – герой убивает полицейского.

"Жить своей жизнью", 1962

Кадр из фильма "Жить своей жизнью"

В центре сюжета – провинциальная девушка, которая приехала покорять Париж. У нее много мечт, целей и планов, но она еще не догадывается о том, как жестока к ней может быть судьба.

"Банда аутсайдеров", 1964

Кадр из фильма "Банда аутсайдеров"

На курсах английского языка Одиль знакомится с юношами – Артуром и Францом, которые убеждают героя стать соучастником ограбления.

"Безумный Пьеро", 1965

Кадр из фильма "Безумный Пьеро"

Фердинанд и няня его ребенка Марианна угоняют автомобиль и едут к морю. Они намерены оставить позади неприятности прошлой жизни: по пути герои сжигают автомобиль и прячутся на безлюдном острове, но их страсть друг к другу внезапно начинает ослабевать.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с братьями Коэн

"Мужское-женское", 1966

Кадр из фильма "Мужское-женское"

В основу картины легли произведения Ги де Мопассана. Странные, но любопытные диалоги героев здесь перекликаются с кадрами жизни Парижа и гротескными сценами.

Фильмы,Жан-люк Годар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий