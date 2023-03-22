Почему "Путешественницу во времени" не нужно смотреть любителям фэнтези

Французский фильм, который у нас опрометчиво назвали "Путешественница во времени", — психологическая драма о превратностях судьбы, так часто и непоправимо зависящей от случая.

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Девочка на берегу житейского моря, которое расстилается перед нею и манит неизвестностью, — первый кадр этой истории. А вот, уже на закате судьбы, восьмидесятилетняя героиня заново прокручивает свою жизнь, пытаясь понять секреты ее крутых разворотов и тайну одиночества, к которому она пришла в итоге. Одиночества, как мы увидим, мнимого.

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А вот ей семнадцать, она подающая большие надежды студентка музыкального колледжа, ее ждет слава — в этом уверен суровый отец, мастер по изготовлению роялей с дивным глубоким, обволакивающим звуком. Но это юность, пора безумств, когда со всеми сразу "на ты", и человек рвется к самостоятельным решениям. Здесь правит дух вольного студенческого братства - с гитарой, с победительным сознанием "все могу", еще не отравленным скепсисом. И Джулия уже мчится из своего тихого Амстердама в мятежный Берлин, чтобы стать участницей исторического события - падения берлинской стены. И это становится началом разрыва с семьей и стартом новой жизни.

Фильм исследует вариативность событий. Режиссера Оливье Тренэра и его героиню интересует: что было бы с этой жизнью, если бы все случилось иначе. Если бы в книжном магазине Джулия не столкнулась с Полем, и каждый ушел бы своим путем. Как сложилась бы судьба, если в порыве любовной страсти не притуплялось бы чувство опасности и не было бы роковой поездки на скутере, не пришлось бы расстаться с мечтой и призванием. Такие ключевые моменты судьбоносного выбора фильм повторяет дважды, напоминая о философской природе сей притчи.

Еще один скачок памяти - и у Джулии прекрасный, любящий муж-физик, готовый пожертвовать фундаментальной наукой ради заработка - во имя ее карьеры. Еще скачок - и вот их последняя встреча в кафе, чтобы подписать документы о разводе: холодные взгляды, неловкость в позах и выражении лиц. Еще и еще: она преподает в лицее, разучивает с равнодушными недорослями "Va, pensiero" из "Набукко" Верди. Много, очень много музыки: Дворжак, Дебюсси, Рахманинов, Брамс… Этот необычный фильм словно плывет в ее волнах, подчиняясь ее настроениям: здесь есть свои меланхоличные ноктюрны, нежные баркаролы и мятежные этюды. Есть возвышенно чувственные моменты в духе "Мужчины и женщины". Мелодии взлетов, завихрений и обрушений всей жизни.

Французское кино давно не снимало так чувственно и не излучало такую магию, которой нужно поддаться - и ты уже внутри этой судьбы, переживаешь ее как свою. И прекрасные актеры фильма тоже - там, внутри, не играют, а живут этими катаклизмами, из которых сложена жизнь. Катаклизмов много - беды преследуют героиню слишком настойчиво, есть здесь некий драматургический перебор, как и в чересчур пафосном, но просветляющем, спасительном финале. Кино - все-таки не документальная фотография жизни, а ее модель, ее сгусток, концентрат типичного, и это "слишком" все равно принимаешь с пониманием: эмоции в фильме бьют наповал: какая это грустная, в сущности, штука - наша жизнь!

Работа Лу де Лааж ("Бал безумцев", "Черный ящик") в роли Джулии изумляет: актрисе нужно показать всю жизнь своей героини от девушки-подростка до глубокой старости, причем возрасты эти по ходу фильма постоянно пересекаются, меняются не только гримы, одежды и прически, но и ритмы существования, градус юношеского оптимизма сменяется опустошенностью, комическое обрывается в трагедию. Актриса убедительна в любой из фаз этой жизни, и это тот случай, когда зрителю легко забыть, что он в кино - переживаешь эту судьбу как свою и пытаешься понять, что мы делаем не так, невпопад, поспешно и легкомысленно. Великолепен весь актерский ансамбль, возрождающий традиции лучшей поры французского психологического кино: Рафаэль Персонас в роли Поля, Изабель Карре и Грегори Гадебуа в ролях родителей героини, команда молодых актеров.