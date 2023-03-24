5 фильмов для знакомства с Норой Эфрон

Американка Нора Эфрон попала в кинематограф случайно. Она работала журналисткой в New York Post, но однажды ее супруг, репортер Карл Бернстин попросил Эфрон переписать сценарий фильма "Вся президентская рать". Вскоре Нора начала сочинять сценарии для ТВ, а затем сняла несколько крайне успешных картин. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Неспящие в Сиэтле", 1993

Однажды ночью на радио зачитывают письмо мальчика, который живет с отцом. Ребенок рассказывает о том, что ищет маму для себя. Сотни женщин со всей страны откликаются на трогательное письмо, но лишь одна из них четко понимает, что отец этого мальчика – ее судьба.

"Майкл", 1996

Кадр из фильма "Майкл"

В центре сюжета герой по имени Майкл. Он живет в захудалом мотеле в штате Айова, любит выпить и повеселиться, а еще без ума от красивых женщин. Но он не такой, как все, ведь Майкл – настоящий ангел.

"Вам письмо", 1998

Романтическая комедия повествует историю Джо и Кэтлин. У него есть девушка, а у нее бойфренд, но излить душу они могут только друг другу. Их объединяют не только чувства, но и общие интересы: Кэтлин владеет небольшим книжным магазинчиком, а Джо сетью огромных книжных супермаркетов. Но что окажется сильнее – конкуренция или любовь?

"Отбой", 2000

Три сестры Ева, Джорджия и Мэдди абсолютно разные, но несмотря на это, любят друг друга. Размеренную жизнь героинь нарушает известие об отце, который находится при смерти. Девушки не были близки с ним, но теперь им нужно взять ответственность за родителя.

"Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", 2009