Фильмы Гая Ричи, которые точно стоит посмотреть

Гай Ричи – известный на весь мир режиссер. Яркий представитель британского кинематографа, которого особенно любят в России. Он может прекрасно снять как исторический фильм-легенду, так и семейную сказку или, напротив, боевик. Отличительной чертой большинства его картин является юмор.

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В этой подборке "Рамблер" расскажет о лучших лентах режиссера, которые точно стоит посмотреть каждому киноману.

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«Карты, деньги, два ствола», 1998 год

Эта нашумевшая картина стала первым полнометражным фильмом Гая Ричи. Несмотря на это, успех ее был оглушительным. Помимо дебюта самого режиссера в большом кино, с этого фильма стартовала карьера таких известных актеров как Джейсон Стэйтем и Винни Джонс (они, кстати, еще не раз появятся в работах Ричи).

В сюжете четверо друзей, крупно попавших на деньги. Они пытаются вернуть долг опасному бандиту, выиграв деньги в карты, однако и с этим у них выходят некоторые трудности.

«Большой куш», 2000 год

Не менее успешная и громкая работа режиссера в том же криминальном жанре. Фильм получил множественные национальные награды и тепло был принят как зрителями, так и критиками.

В сюжете история о том, как главный герой должен отправить своему боссу украденный бриллиант, однако сделать это оказывается крайне не просто. Помимо всех трудностей, возникают еще и другие – заинтересованные лица, которым драгоценный камешек нужен не меньше.

«Меч короля Артура», 2017 год

Критики набросились на Ричи за эту картину, обвинив его в исторической недостоверности. Однако режиссер и не планировал создавать историю такой, какой ее привыкли видеть. Гай Ричи даже планировал снять серию из шести фильмов, объединенных одной идеей, где эта лента был бы первой. Однако из-за многочисленных споров от этой идеи отказались.

В сюжете история об Артуре, потерянном на долгие годы сыне короля. После возвращения во дворец он обнаруживает меч, который не под силу поднять ни одному человеку, кроме избранного.

Помимо этого в список лучших работ режиссера определенно можно включить такие картины: