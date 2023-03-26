5 лучших фильмов Тинто Брасса

Свой жанр Тинто Брасс нашёл не сразу, пробуя свои силы в разных. И сейчас фильмы режиссёра считаются эротической классикой.
«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов Тинто Брасса.
Первый фильм Тинто Брасса в эротическом жанре. Салон Китти - известный в фашистской Германии бордель, куда ходили самые известные деятели. Все шло своим чередом, пока один из руководителей не приказал Китти сменить всех работниц и установить в комнатах устройства для слежения. фильм имел сумасшедший успех, но некоторые сцены пришлось вырезать позже.
Один из самых известных фильмов Тинто Брасса, который принёс режиссёру мировую славу. Будущий император Калигула идет в борьбе за власть со своим дядей Тиберием буквально на все и добивается цели. Некоторые сцены автору сценарию показались такими непристойными, что он убрал своё имя из титров.
Действие разворачивается в родной для Тинто Брасса Венеции. Профессор любит свою жену, но врачи запретили ему секс, жена же увлечена будущим женихом из общей дочери. Профессор ведёт дневник, в котором пишет, как мог бы доставить жене удовольствие, и оставляет ключ на виду. Жена его находит и вступает в игру, отвечая ему тем же. И тут ключ находит их дочь.
Это не просто фильм, а сборник из восьми новелл, которые между собой связаны только тем, что основаны на письмах, которые получил режиссер. Он их читает и комментирует в разговоре со своей секретаршей.
Девушка из Венеции работает в лондонском отеле и параллельно ищет квартиру, чтобы к ней мог приехать ее друг. Ей помогает девушка-риелтор, которая хочет не только помочь найти квартиру, но и соблазнить венецианку. Этот фильм был показан также на российском телеканале НТВ, изначально была заявлена сокращённая версия, но показали полную. НТВ получил предупреждение, а в итоге пришлось отказаться от трансляции любых фильмов Тинто Браса.