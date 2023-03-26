5 лучших фильмов Тинто Брасса

Свой жанр Тинто Брасс нашёл не сразу, пробуя свои силы в разных. И сейчас фильмы режиссёра считаются эротической классикой.

Фото: Кадр из фильма «Калигула» Кадр из фильма «Калигула»

«Рамблер» предлагает подборку лучших фильмов Тинто Брасса.

«Салон Китти», 1976

Первый фильм Тинто Брасса в эротическом жанре. Салон Китти - известный в фашистской Германии бордель, куда ходили самые известные деятели. Все шло своим чередом, пока один из руководителей не приказал Китти сменить всех работниц и установить в комнатах устройства для слежения. фильм имел сумасшедший успех, но некоторые сцены пришлось вырезать позже.

«Калигула», 1979

Один из самых известных фильмов Тинто Брасса, который принёс режиссёру мировую славу. Будущий император Калигула идет в борьбе за власть со своим дядей Тиберием буквально на все и добивается цели. Некоторые сцены автору сценарию показались такими непристойными, что он убрал своё имя из титров.

«Ключ», 1983

Действие разворачивается в родной для Тинто Брасса Венеции. Профессор любит свою жену, но врачи запретили ему секс, жена же увлечена будущим женихом из общей дочери. Профессор ведёт дневник, в котором пишет, как мог бы доставить жене удовольствие, и оставляет ключ на виду. Жена его находит и вступает в игру, отвечая ему тем же. И тут ключ находит их дочь.

«Почта Тинто Брасса», 1995

Это не просто фильм, а сборник из восьми новелл, которые между собой связаны только тем, что основаны на письмах, которые получил режиссер. Он их читает и комментирует в разговоре со своей секретаршей.

«Нарушая запреты», 1999