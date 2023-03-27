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1 час назад

«Мало кто любит победителей»: 5 лучших женских персонажей в фильмах Квентина Тарантино

Мира Маркина

Дебютной работой культового кинорежиссера Квентина Тарантино стала картина «Бешеные псы» (1992), однако мировую известность он получил после фильма «Криминальное чтиво» (1994), принесшего ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии Оскар, BAFTA и «Золотой глобус». Он также работал над такими громкими проектами, как «Убить Билла», «Доказательство смерти», «Джанго Освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде». В честь юбилея всемирно известного режиссера (27 марта ему исполняется 60 лет) «Рамблер» решил вспомнить самые запоминающиеся женские персонажи Тарантино.

«Мало кто любит победителей»: 5 лучших женских персонажей в фильмах Тарантино
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Квентин Тарантино неоднократно признавался, что за всю карьеру он намерен снять всего десять фильмов, а уже в 60 лет уйти на пенсию. И вот когда возрастной рубеж пройден, а сценарий к 10-й картине написан (она получила название «Кинокритик), самое время пройтись по его культовым персонажам, которые покорили весь мир.

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Беатрикс Киддо («Убить Билла»)

Черная Мамба, она же Невеста, из «Убить Билла» — профессиональная и безжалостная наемная убийца, привыкшая к предательству и лжи. Однако череда неожиданных и трагических событий заставила ее пересмотреть взгляды на жизнь. Персонаж Беатрикс в исполнении Умы Турман считается одним из лучших в фильмографии Тарантино — ее непреодолимое желание отомстить обидчикам, впечатляющие боевые таланты влюбили в себя зрителя с первых же минут ее появления в кадре.

Кадр из фильма "Убить Билла"

Миа Уоллес («Криминальное чтиво»)

Еще один знаковый персонаж в исполнении Умы Турман — музы Квентина Тарантино. В картине «Криминальное чтиво» актриса перевоплотилась в супругу криминального авторитета Марселласа Уоллеса. Для звезды эта роль стала творческим прорывом и принесла ей номинацию на Оскар, а сама Уоллес стала культурной иконой. К слову, легендарная сцена, где Миа танцует твист с героем Джона Траволты перешла в разряд культовых.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Шошанна Дрейфус («Бесславные ублюдки»)

Одним из самых ярких персонажей фильма «Бесславные ублюдки» стала владелица парижского кинотеатра Эммануэль Мимье, в прошлом еврейская девочка Шошанна Дрейфус, которой чудом удалось избежать смерти от рук нацистских преступников. Блестящая игра Мелани Лоран, которая и воплотила героиню на экране, сделала Дрейфус знаковым персонажем в истории фильмов Тарантино.

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Дейзи Домергу («Омерзительная восьмерка»)

Квентин Тарантино в картине «Омерзительная восьмерка» пересмотрел извечную проблему женщины в беде и подарил миру запоминающегося, злобного и нарочито вульгарного персонажа в лице Дейзи Домергу (ее сыграла) Дженнифер Джейсон Ли.

Образ пленницы с ее отчаянной злобой и бесконечным потоком грязных ругательства запечатлелся в памяти зрителей, сделав ее персонажем, за судьбой которого хочется следить.

Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

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Шерон Тейт («Однажды в… Голливуде»)

Роль жены Романа Полански в фильме «Однажды в… Голливуде» исполнила австралийская актриса Марго Робби, которая запомнилась зрителям лучезарным обаянием и точным воспроизведением черт своей героини. Сестра Тейт даже призналась, что Робби удалось воскресить образ Шерон в памяти семьи и друзей. Такое прямое попадание в образ делает экранную Тейт персонажем, достойным занять место в нашем рейтинге и сердцах поклонников Тарантино.

Кадр из фильма "Однажды в… Голливуде
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