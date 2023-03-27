3 известных фильма, финал которых разочаровал весь мир

Обидней всего для киномана, когда отличный по всем параметрам фильм разочаровывает в самом финале. Увы, происходит так довольно часто. Подробнее о картинах, концовка которых серьезно расстроила зрителей – в материале "Рамблера".
Фантастический боевик повествует историю мужчины, который смог выжить после того, как половина населения Земли превратилась в вампиров. На протяжении полутора часов зрители болеют за персонажа Уилла Смита, однако в конце герой погибает. Зрители сошлись во мнении, что это нелепая концовка, которая к тому же противоречит сюжету одноименной книги.
Драма Питера Уира про учителя Джона Китинга, который вдохновлял учеников на добрые дела через любовь к поэзии, многих задела за живое и даже получила "Оскар" за лучший сценарий. Но нашлись и те, кто раскритиковал киноленту из-за ее развязки:
"Кто-то подкладывает свинью мистеру Китингу, и поэтому его наказывают? Но больше всего меня расстраивает, что Нил вообще никак не развивается. В финале нас заставляют думать, что парень может постоять за себя, но, увы, это не так", – возмутился пользователь под ником dvd_mty на портале Reddit.
В центре сюжета Дэвид – мужчина, у которого было все до автокатастрофы. После трагедии он очнулся инвалидом с изуродованным лицом, которое теперь нужно скрывать. Героя спасает лишь любовь Софии. Вот только в конце фильма сценаристы так сильно запутывают зрителей, что складывается вполне четкое ощущение: София – лишь плод воображения Джеймса. Из-за такой развязки зрители почувствовали себя обманутыми.