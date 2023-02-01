Что будет дальше с «Ведьмаком» и почему фанаты разочарованы

Мрачный магический сериал "Ведьмак" по культовым книгам быстро завоевал сердца фанатов, но теперь, спустя два сезона, они разочарованы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Ведьмак" Кадр из сериала "Ведьмак"

В конце 2022 года был анонсирован 4-й сезон «Ведьмака» с неожиданной новостью о том, что Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии заменит Лиам Хемсворт .

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Все были потрясены, когда услышали эту новость, потому что Кавилл — очевидный фронтмен шоу,. Многие даже считают, что именно Кавил — лучшее, что есть в сериале.

Кадр из сериала "Ведьмак"

Очень редко крупный сериал менял главного актера после трех сезонов, если только они полностью не меняли персонажа. По этой причине "Ведьмак" уже находится в неопределенной ситуации с переделкой Геральта. Увидев бурную реакцию фанатов на первоначальное объявление о том, что Генри Кавилл не будет продолжать играть эту роль после третьего сезона, и негативную реакцию, которую вызвал спин-офф шоу «Ведьмак: Происхождение кровь», стало ясно, что Кавилл для фанатов был идеальным воплощением персонажа.

Для Лиама Хемсворта перспектива взять на себя культовую роль станет еще более сомнительной, потому что его игру непременно будут сравнивать с исполнением Кавилла.

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Сам Лиам пока принимает роль с энтузиазмом:

«Как фанат «Ведьмака», я в восторге от возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и я горжусь тем, что он передает мне эту роль и позволяет взять клинки Белого Волка в следующей главе его приключений.

Генри, я был вашим поклонником в течение многих лет, и меня вдохновило то, что вы привнесли в этот любимый персонаж. Возможно, у меня будут большие проблемы, но я действительно рад вступить в мир Ведьмака».

Сохранится ли этот энтузиазм, когда его первые эпизоды выйдут в эфир, мы узнаем гораздо позже. Летом выйдет только третий сезон «Ведьмака».

«Для меня, когда я впервые прочитал сценарии, они были лучшими сценариями, которые мы когда-либо делали

Есть некоторые вещи из книг, которые, я думаю, фанатам очень и очень понравятся. И некоторые действительно прекрасные ключевые моменты, которые очень эпичны. И у Лютика также есть немного любовного интереса — может быть, больше, чем один», - рассказал актер Джоуи Бейти.

Между тем создатели сериала обещают еще как минимум два новых сезона сериала, несмотря на полный провал приквела "Ведьмака", мини-сериала "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin).

Кадр из сериала «Ведьмак: Происхождение»

Зрители раскритиковали все от графики, до сценария и актерской игры, отметив, что мини-сериал имеет очень отдаленной отношение к вселенной "Ведьмак".