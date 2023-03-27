«Его сложно превзойти»: что пишут о новом «Джоне Уике»

Боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли заработал на старте в мировом прокате 137,5 млн долларов. Результат стал лучшим для экшен-франшизы, запущенной студией Lionsgate в 2014 году. Что говорят о картине критики и зрители, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Джон Уик 4" Кадр из фильма "Джон Уик 4"

После развязанной войны с Правлением кланов киллер Джон Уик продолжает устранять влиятельных лиц преступного мира. Его новым соперником становится молодой француз, маркиз Венсан де Грамон, шантажирующий Уика старым и когда-то верным товарищем под кодовым именем Каин. Джон отправляется в Японию, Париж и Берлин, ставки повышаются, а шансы умереть возрастают.

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В картине снялись Киану Ривз (актер заявил, что будет играть Уика пока его «держат ноги»), Донни Йен, Билл Скарсгард, Иэн МакШейн, Хироюки Санада и Лоренс Фишберн. Режиссером вновь выступил Чэд Стахелски.

Уже в начале создатели картины объединяют лучшие сцены с перестрелками и фехтованием в одну – тут одновременно сражаются на катанах и палят из пистолетов. Если раньше Уик убивал карандашом и книгой, то теперь травмирует человека игральной картой. Сложнейшие погони перерастают в изобретательные перестрелки на оживленной дороге, а мощнейшим финальным аккордом становится драка на лестнице, которую просто бессмысленно описывать словами. Да, в новой части экшен-картины зрителю будет от чего вжаться в кресло (или диван).

Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Портал Uproxx считает, что «Джон Уик 4» не только лучший фильм в серии, но и один из лучших современных боевиков:

«Фильм так хорош, я очень надеюсь, что они закончат на нем. Я действительно не думаю, что такое можно превзойти».

CBR хвалит актеров и интересную историю: «Подкрепленный солидным актерским составом, «Джон Уик 4» настолько эпичен и интересен, насколько вы хотели бы».

Зрители, в основном, также остались в полном восторге от фильма: пользователи пишут, что давно не получали такого эстетического удовольствия от картинки, игры актеров и спецэффектов. При этом нашлись и те, кто раскритиковал ленту: так, из минусов отметили слабый сюжет и незапоминающихся персонажей. Некоторые также выразили сомнения по поводу продолжительности боевика: